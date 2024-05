Hay quien dice que en Mallorca no pasa nada, que es aburrida, enfocada en exceso a lo tradicional, en el caso de las fiestas populares más arraigadas y que forman parte indiscutible de nuestra idiosincrasia y por tanto un bien cultural atractivísimo del que disfrutamos todos, o bien en lo más vanguardista en cuanto a diversión se refiere.

Como observador obseso de la realidad que me rodea puedo asegurarles que los que piensan que somos aburridos están equivocados porque jamás lo hemos sido. Lo mallorquines sabemos pasarlo bien, a nuestra manera, aunque es innegable que se esta produciendo un cambio en la Isla. El mundo ha cambiado; Mallorca también, y para bien. Desde estas páginas ponemos un grano de arena, casi una playa entera de oportunidades semana tras semana para hacer llegar el aroma de los nuevos tiempos.

La nueva alta sociedad, al menos la que servidor frecuenta con asiduidad, también ha cambiado, para bien, aunque no en todos los casos, pero no queda otra, que para estar hay que evolucionar. Siguen siendo importantes las grandes familias que han creado la historia de Mallorca, pero a ese grupo selecto de grandes nombres se han sumado otros que se convertirán también en la semilla de las nuevas dinastías del poder.

Son los que ahora mandan, personalidades sin apellidos rimbombantes, pero con mentes excepcionales que se han creado un mundo paralelo de multimillonarios. La vida social está llena de caras nuevas, de personas pujantes que además de saber divertirse saben hacer que los demás también lo hagan gracias a sus logros. Esa nueva gente no mira quién eres, ni de donde vienes, lo más importante es que entiendan como eres. Pues yo los veo y les trato desde la admiración, y jamás de los jamases desde el esnobismo.

La temporada de saraos mil ha comenzado con más fuerza que nunca, no paro de recibir invitaciones apetitosas, no paran de abrir locales atractivísimos que en cuanto sean descubiertos harán las delicias de muchos porque están creados a la medida de la nueva Mallorca. Un ejemplo clarísimo es Pretencioso, el restaurante con espectáculo ubicado en el mismísimo estadio del Real Mallorca. ¡Qué lujazo! Aunque un lujo fue poder asistir al cumpleaños de Toni Grimalt. Se lo cuento a continuación con muchísimo gusto.

El cumpleaños de Toni Grimalt

Toni Grimalt, Maria Binimelis y Xavier Grimalt.

Una de las personalidades más atractivas y carismáticas de la nueva Mallorca de la que les hablaba antes es Toni Grimalt. No es que sea nuevo, pero les aseguro que posee lo que hay que tener hoy en día para hacer que las personas que le rodean brillen gracias a la luz positiva, atractiva y alegre que proyecta sin tener que hacer absurdos esfuerzos para destacar. Sonrisa franca, acogida cálida para todos y un entourage variopinto pero sólido, moderno y atractivo. Fue una noche que comenzó a una hora decente para disfrutada largamente sin que a la mañana siguiente el madrugón nos matara. El lugar elegido no pudo ser mejor, el Restaurante Assaona. La cena fue deliciosa, y servida a la perfección.

Miquel Adrover propietario del Grup Marport que gestiona el bellísimo local sabe lo que lleva entre manos y consigue rozar la perfección. Aunque esa noche quien puso la guinda fue nuestro anfitrión, que llegó cuando todos ya habíamos refrescado nuestras gargantas y en mi caso disfrutado de la presencia de sus padres, Jaume Grimalt y María Binimelis, un matrimonio fantástico que ha creado una familia unida y feliz, y también trabajadora desde la inteligencia. Viven y son de s’Horta pero son ciudadanos del mundo, de ahí que su restaurante sea un mito.

No faltaron Pedro Genestar y Jordi Seguí, propietarios de Maraban Coffe, ni el gran Álvaro Martínez, el genio creador y alma de lo más atractivo que regala la Isla durante la temporada, el Malloca Live Festival. ¡Qué ganas de disfrutarlo! Holguer Reimshaguen, consejero delegado de Robinson Club España, Portugal y Cabo verde, ni más ni menos, o Frank Wagner, un amigo venido desde Stuttgart, o Manfred Volke llegado desde Hannover para no perderse la fiesta de su amigo. También estuvo Rafael Roig, de las Empresas Roig, y por supuestos amigos de la política como Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca o Pedro Vidal, mi queridísimo y admirado amigo, como lo son Martina Benvenutto, el diseñador Pablo Erroz, que no para o la abogada más chic de la Isla, Francina Galmés, que reunió en su casa, la semana pasada, a todas esas personalidades que hoy cuentan y que hacen que la vida sea más bonita.

Como había gente muy discreta y con cargos muy relevantes me abstengo de pasar lista pero le doy la enhorabuena por ser la mejor de las anfitrionas y saber juntar personalidades variopintas y modernas, que miran más por la inteligencia que por la cartera. Ser divertido es tan fundamental como el respirar, se lo advierto. Hubo tarta, muchísimos regalos y muchos amigos mallorquines o no de toda la vida en la que ha sido una de las fiestas más alegres y bonitas de lo que llevamos de primavera. Molts d’anys, Toni!