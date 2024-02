Presentación en el Círculo Mallorquín

Brillante, interesante y muy actual la conferencia y presentación del libro Contra el Totalitarismo Blando, impartida por su propio autor, Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, escritor, autor de varias obras, editor de múltiples libros colectivos, ex político, y un gran comunicador, lo que pudo demostrar con gran éxito de público durante su intervención en el Círculo Mallorquín.

Un público ante el que disertó con mucha claridad de ideas temas tan actuales y diversos como el movimiento woke (la cultura de la cancelación), el feminismo radical, la imposición radical de ciertas ideas, el suicidio cultural, el ateísmo, la inmigración incontrolada, el ocaso de la natividad. Temas tabúes, así que yo les doy un espacio.

Libro que definió como una refutación razonada de la nueva ideología oficial, algo así como un manual de resistencia frente a esta dictadura blanda que invisibiliza y amordaza a quien discrepe de sus dogmas, estigmatizando a sus disidentes con etiquetas como machista, racista, homófobo, e inculcando su ideología oficial utilizando los medios más diversos, desde la escuela Primaria a la universidad, medios de comunicación e Internet, empresas woke, ONG y organismos internacionales. Aquí cabemos todos, aunque no estemos de acuerdo porque eso es libertad. Pueden llamarme rancio y facha, no me ofende, no lo he sido ni lo seré jamás.