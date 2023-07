Cena de verano en el Círculo Mallorquín

En los magníficos jardines del Círculo Mallorquín que regenta el selecto restaurante Fera, se organizó la tradicional cena de verano que homenajea de forma totalmente gratuita a su masa social. Fue el propio chef del Fera el encargado de elaborar un menú a base de gazpacho de mango, ceviche de vieiras con lima, roastbeef con salsa de miel y mostaza, buñuelos de rodaballo y alioli de romero, un arroz meloso de setas y trufa divino y una pasta al pesto y burrata, todo ello previo aperitivo con paté de foie gras, guarniciones varias, olivas marinadas y un jamón traído expresamente de la dehesa de Juan Pedro Domecq, de quien damos cuenta en estas mismas páginas.

El maestro jamonero Iván Mañas, de la charcutería Reus, del Mercado del Olivar, cortó el jamón, mientras María Izquierdo, del Mercado de Santa Catalina, se encargó de montar una sorprendente mesa con los más variados quesos y complementos que hicieron las delicias de los ciento treinta asistentes. De postre, tarta de limón y yuzu y un brownie con frambuesa. Hay que decir que el equipo de Ivan Levi, con Risdel, Anna y Raquel al frente se desvivió para que los socios del Círculo pudiesen disfrutar de una magnífica e inolvidable noche que acabó ya de madrugada pues los más jóvenes, como Perico y Gonzalo Alcover, Toni Coll, Maya Bennasser, Laura Molina, Jorge Peña, Jordi Cañellas, Marcos Perelló y otros no menos jóvenes como Guille Carré, Luis Pareja, Javi Ferrer, Diego Fuster y Pitusa García pudieron saborear y reposar la suculenta cena en los salones de la centenaria entidad, ahí donde se sirven los mejores y más baratos gin tonics de Palma, y de todo ello dieron debida cuenta los amigos de siempre, como el socio de honor Guillermo Dezcallar Riche, muy bien acompañado con Araceli Vidal y María Ramis, el divertido grupo de los Rafael Martín y Chunga, Carmen Morell, Sebastián Jaume, Xisco España, el nuevo y simpático socio italiano Sebastiano Giovanni, así como la glamurosa mesa con las guapísimas y elegantísimas Lydia Sanchís, Claudia Putz y Carolina Franch.

Sin olvidarnos de las nuevas miembros de la junta rectora del Círculo, Soledad Jover, Amparo Unzueta y Marta Dezcallar, que junto con Carmen Fuster y Marilyn Vidal forman la Junta con mayor participación femenina jamás vista en los ya 172 años de vida del Círculo, que además cuenta con Marta Deyá Cerdá como gerente y alma mater de todas las magníficas veladas que se vienen celebrando ya habitualmente con sus respectivos maridos, y que fue, como siempre, la auténtica artífice de que toda la membresía del Círculo Mallorquín disfrutase de su primera noche de verano.

Como pueden comprobar el verano está que se sale y eso que lo bueno llega a partir de ya con el Atlantida Film Festival que clausurará un año más la reina doña Letizia, me encanta verla en ese ambiente que tanto le va y al que tanto aporta. La recepción real será en Marivent un año más, buenísima idea pues es como acudir a la fiesta de verano de cualquiera de nuestros amigos, y la Familia Real lo es de todos, aunque no nos conozcan. Abrir los jardines de su casa es abrirse a toda la sociedad balear representada en una sola noche.

Me encanta ver la mezcla de gente, la ensalada perfecta que forman alrededor de los Reyes los republicanos mezclados con marquesas encantadas de conocer a los políticos que ven en la tele, sean del color que sean, vi a parejas de tres, como lo leen, pero jamás revelaré de quiénes se trata, vi a matrimonios del mismo sexo, vi a matrimonios de toda la vida, vi a parejas de hecho, me vi soltero, y me encantó. En fin, los que utilizan a esta familia de mundo, educada desde hace siglos en la modernidad, tolerante y que no se espanta de nada porque están curados desde la cuna, que tomen nota. Harto estoy de los que van de modernos y están todo el santo día juzgando y etiquetando. Basta de etiquetas, todos somos igual de buenos e igual de malos.