El pasado domingo estuvimos en el Savannah Pool Club by Inn Mallorca en Torrenova para una fiesta Sunday afterbeach organizada por The Best FM. Disfrutamos de una sabrosa comida mediterránea incluyendo unos bocaditos de berenjena y hasta una mini paella. Lo regamos todo con un poco de vino bien frío, cortesía de Born Rosé, mientras que DJ Pier se encargó de la música chill out.

Savannah Pool Club no es un lugar enorme como algunos en esta zona y eso es lo que lo hace sentir a uno especial, formar parte de algo íntimo. Aunque tiene un ambiente de fiesta, también es ideal para familias con ganas de pasarlo bien. Fue particularmente mágico después de la puesta del sol, cuando el cielo se oscureció y se encendieron luces de colores alrededor de la piscina. En la noche de apertura había grupos de amigos, parejas y familias disfrutando tremendamente. Este ha sido el primero de la serie de eventos que seguirán todos los domingos del verano en este rincón escondido a pocos pasos de la playa de Magaluf. ¡Revive!