Peace & Love Portals

Puerto Portals celebró con una noche mágica y muy divertida en la que no paramos de bailar la sexta edición de su ya tradicional Peace & Love. Las flores, la estética más yeyé, los estampados psicodélicos, el ambiente hippy y, principalmente la música de los años 60, 70 y 80 llenaron de alegría el puerto. Con un montaje sin precedentes, se cambió la estética de Puerto Portals para volverla muy flower power. La fiesta arrancó a las 21 horas con la música de DJ Joan Ribas, un mítico de las fiestas flower power que inició su carrera en los 70 en Ibiza marcando, a ritmo de su música, las fiestas más hippies de la época.

En la plaza Mayor de Puerto Portals sonaron grandes éxitos de David Bowie, Tina Turner, Ray Charles o Freddie Mercury. Hasta las 3 de la madrugada, los asistentes disfrutamos de shows llenos de color y mucho ritmo. No dejamos de bailar al ritmo de clásicos como All you need is love, I got a Woman, Superstar, Purple Hace, Let’s Dance o Satisfaction. Se hicieron tributos a Tina Turner o Michael Jackson y se recordaron grandes musicales como Grease o Jesucristo Superstar.

Los actores Pablo Puyol, Gonzalo Miró, la modelo Noelia López o la actriz Esmeralda Moya, de Tierra de lobos o Los protegidos se lo pasaron pipa en la zona vip y en la pista. ¡Y había muchos españoles muy interesantes, entre ellos María Juan de Sentmenat, que protagonizó el bombazo con seis páginas en la revista Hola! En las que con su hija María Palacios sale maravillosa. Eclipsó son su look increíble. Y otra de mis top preferidas, Kettylin Magnusson, recién llegada a la Isla y más guapa que nunca. Fue una gran fiesta. Gracias, Corinna Graf y a tu equipo, un gran abrazo por hacernos disfrutar tanto. Sigo con otra de mis musas.