Miss Grand Islas Baleares 2023 comenzó el pasado 1 de abril, aunque ha sido este fin de semana con la Welcome Summer, organizada por la delegación regional para dar a conocer a las 22 candidatas acompañadas de la actual Miss Grand Marina Vich y a los colaboradores y sponsors de este nuevo año cuando se da por comenzado de manera oficial. Una de las novedades para este 2023 es que por fin hay representantes de cada isla balear: Carla Tur viene de Formentera, Valeria Quart de Ibiza y Ndeye Fatau viene desde Menorca.

Se pudo ver a las participantes desfilar con ropa muy divertida orientada a los festivales de verano tan presentes en nuestras Islas, próximamente nos seguirán sorprendiendo. Miss Grand Islas Baleares no es solo un concurso de belleza. Con su lema Stop The Wars And Violence quiere llevar un mensaje de respeto y tolerancia en la lucha contra la violencia de género, además, también otorga una beca de estudios para candidatas que están interesadas en iniciarse en el mundo del turismo y la moda.