Gabriella Carlucci ama por igual Mallorca y su país natal, Italia. Por eso este año ha vuelto a celebrar en la Isla, y ya van ocho, el festival de cine Estimar, que es un punto de unión entre actores y directores españoles e italianos. Gabriella posee aquello que los franceses denominan charme, una cualidad innata para cuidar y cautivar a todos los que tenemos el gusto de conocerla. Por eso es capaz de unir en una misma edición a la vice embajadora de Italia en España, Teodora Danisi, el guapísimo actor italiano Fabrizio Gifuni, ganador de dos David de Donatello (los Oscars italianos), el empresario Maurizio Bovino, propietario del estudio de interiores Scic en la calle Bonaire de Palma y empresario hotelero, o la actriz Malena Alterio, entre otros.

Gabriella es incombustible, no hay quien la pare, y los cuatro días de festival acaban cada día con una fiesta. La última tuvo lugar en un espacio maravilloso y que tanto queremos en estas páginas, el Falcao One, un barco en el que pasa todo, y todo bueno. Con la imponente Catedral de fondo, se dieron cita las actrices Bruna Cusí y Laura Gómez. La crítica ha caído rendida a sus pies por su interpretación en la película española Upon entry donde comparten cartel con Alberto Ammann.

Bajo una noche estrellada compartieron cubierta con Marcos Augusto, que se despedía así de cuatro años exitosos en el departamento de Cultura del Ajuntament de Palma, Àngels Mercer y un servidor. Durante la velada pudimos disfrutar de una deliciosa cena con productos italianos servida por el chef José Cortés y todo acabó como se merece una fiesta en Palma, con los invitados brindando por un festival que nos recuerda que Mallorca es el lugar del Mediterráneo donde todos quieren estar. Junio ha sido un mes lleno de eventos del más alto nivel. Y todavía nos queda todo un verano por delante. Hasta el año que viene, queridísima y admirada Gabriella.