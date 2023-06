Tress Palma by Sonia Canyelles

Sonia Canyelles, una joven sollerica llena de energía y buena vibra, guapa y estupenda, abrió hace unos años en el centro de Sóller un centro de belleza y bienestar que va más allá de la estética, pues en él también se imparten terapias que en realidad curan el alma, que son las que de verdad generan belleza en los rostros que de repente se llenan de luz. Sonia, y no saben cómo me alegro, ha conseguido, con la ayuda de su esposo, llevar a cabo uno de sus sueños, que no era otro que tener su espacio dedicado a la belleza y al bienestar en pleno centro de Palma, para que muchos de sus clientes y los nuevos que pueda surgir no tengan que desplazarse hasta la Serra para recibir uno de sus tratamientos.

¡No saben lo bien que se sale de esos espacios creados con amor, gusto y mucha sabiduría! Tanto la sucursal palmesana como la de Sóller son templos del buen hacer de una profesional como la copa de un pino que ama su trabajo, que ama el cuidar y, sobre todo, es una mujer que regala sonrisas, que es lo más importante cuando se trata de cualquier tipo de salud. Ya saben, hay que empezar por uno mismo si se quiere cuidar de los demás. Y eso sirve tanto para hombres como para mujeres, jóvenes y mayores. Una gran inauguración con entrada triunfal y copa de cava de bienvenida para los invitados a este Oasis de Belleza con unas instalaciones de 300m en las que sonó música en directo del dúo Eva Ros & Xavis, catering de la mano del prestigio restaurante la Cantina de Portals, y regalos para Ilona Novackova, Carol Carrasco, las influencers Isabel Márquez, Patricia Moline, Silvia Giralt, Alex Shurian, Francisca Galmés, Cristina Vera, Sofie Etien, Vanessa Vandergast, Paula Fuster y el resto de vips que acudieron a la cita.