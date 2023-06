Tramuntana Grill es el nuevo ‘place to be’ de la temporada para un almuerzo soleado o una velada romántica con su querido, ya que ahora también está abierto por la noche para los que no se alojen en el hotel Belmond La Residencia en Deià. Está todo el mundo, así que es el lugar perfecto para mezclarse con un ambiente elegante y bohemio que refleja el espíritu local y el savoir-faire de la Mallorca de toda la vida. Libre de nacionalidades y nacionalismos excluyentes.

La magia de Deià encadila a los dioses del mundo entero y también a sus paladares. Los platos se preparan con pescados y mariscos frescos, carnes y verduras, todo en el horno Josper, ya una leyenda en el mundo de la gastronomía al carbón. Además, bajo el lema de productos locales y de temporada, con espíritu Km 0. Hay algo para todos los gustos en cualquier momento, ya sea el almuerzo, la merienda en la piscina o la cena. Gambas de Sóller, ensaladas, bocadillos, queso balear... y hasta AOVE de los olivos de La Residencia.

La carta de más de 50 vinos de la tierra incluye orgánicos e internacionales para brindar, así como una amplia variedad de cócteles y tragos de autor para refrescarse alrededor de la alberca. Estilo mediterráneo en celebración continua. Los proyectos de More Design, liderados por Manuel Villanueva, revitalizan espacios con un sabor vernáculo único, fusionando a la perfección la tradición mediterránea con la contemporaneidad. Volver a los orígenes y revivir, regresar a técnicas heredadas, inspiradas en la Isla y toda la parte histórica de sus artesanos, comenta y cuenta y recuenta Oro del Negro, uno de los directores del estudio.

Artesanía pura. Pero no moderna, no esta cosa en forma de tenderetes neohippies que vemos invadiendo el paseo del Born, o el Parc de la Mar, que al parecer no molestan tanto como las terrazas ni invaden el espacio público al que tenemos derecho como ciudadanos injustamente agobiados e histéricos. Según definición de un mandatario en retirada. Me voy a Ibiza, donde se vive la vida de otra manera, más intensa todavía. Pero también más breve.