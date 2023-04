El libro de Álvaro Middlemann

El Círculo Mallorquín tuvo que desplazarse al vecino Auditorio de la Fundación Sa Nostra para acoger a los muchísimos amigos de Álvaro Middelmann, quien presentó el pasado lunes su libro de memorias He sido lo que he querido ser, y que el propio autor define como la historia de un constructor de puentes, nexo de unión entre su personalidad de un alemán en España, pero también de un español en Alemania, con fuertes vínculos en Austria y más recientemente en Italia, destacando también su profunda mallorquinidad, motivo por el que quiso que la presentación del libro de su vida se hiciese en una institución tan mallorquina y tan arraigada como es el Círculo Mallorquín, pues no hay que olvidar que también se siente profundamente mallorquín.

Alvaro Middelmann fue presentado por el reconocido periodista Luis Fernando Fidalgo Hortelano, quien hizo un amplio resumen de la amplia e interesante vida del gran protagonista de la noche, pero sobre todo de una parte fundamental del mundo turístico español y europeo con sus importantes éxitos en el mundo de las compañías de aviación desde sus inicios en Trans Europa y como pilar fundamental de la inolvidable Air Berlín, todo un hito en la historia del turismo balear y que fue un logro muy particular y del que considera que no se ha hecho justicia en Mallorca al no existir ningún reconocimiento público hacia lo que fue una iniciativa empresarial que marcó toda una época en la actividad turística de las Islas. Alvaro Middelmann no solo quiso destacar muy especialmente la importancia de toda su familia en cada una de las decisiones que ha tomado en su vida empresarial, sino que también mostró su agradecimiento a muchas personas con las que colaboró desde sus inicios, siendo especialmente emotivo su recuerdo hacia el ingeniero aeronáutico Arturo Melgar, dirigiendo una cariñosa mirada hacia su viuda, Pepa Montaner, presente en el acto y veterana socia del Círculo, así como a Manuel Sánchez, de los tiempos de Trans Europa, y Juan Manuel Gallego, que vino expresamente para estar con su buen amigo. Fueron más de cien personas las que quisieron estar presentes en la presentación del libro, tanto del mundo del turismo, de la aviación, de la política y de los medios de comunicación, destacando la presencia de Javier Mato, a quien el autor destacó como pilar fundamental para recomponer las distintas piezas de su libro. También estuvieron presentes los periodistas Tomás Bordoy, Diego Feliú, Juan Luis Ruiz Collado, el antiguo alcalde de Palma Juan Fageda, la que fue presidenta del Parlament Margarita Durán, la historiadora y que fue una de nuestras mejores senadoras, Gari Durán, el que ha sido el mejor conseller de obras públicas de nuestra Comunidad, Jerónimo Saiz Gomila, la exconsellera de Educación y Cultura Bárbara Galmés, el diplomático Fernando Schwartz y una larga nómina de amigos que luego pasaron a los salones del Círculo Mallorquín a disfrutar del tradicional cóctel mientras Álvaro firmaba docenas de libros.