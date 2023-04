Panela showcase 2

Paco Colombàs y todo su equipo volvieron a regalarnos una noche fabulosa la pasada semana en la que fue la segunda parte del evento que ya habíamos vivido en otra propiedad donde, por gracia de algún elemento mejor olvidado que olvidable, no se pudo festejar como era debido en una sola parte lo que debería ser, y fue, la normalidad de un fiestón en medio del campo donde no se molesta a nadie, ni por la música ni por la gente, ni por nada que pueda parecer digno de mención en una crónica como esta.

Lo cierto es que la leyenda de que segundas partes nunca fueron buenas en este caso no funcionó, pues Panela volvió a regalarnos momentos fabulosos, uno tras otro, en un entorno rústico lleno de espacios mágicos que desde las siete de la tarde comenzaron a llenarse de lo mas cool de la juventud mallorquina dispuesta a pasar una noche de primavera memorable. No faltó de nada, pues al buen ambiente generado por la gente hay que añadir el buen ambiente musical y también el gastronómico, en lo ya es un previo de lo que será, mejor dicho, es un calentamiento o ensayo general de lo que serán los grandes festejos del verano animados por este grupo de jóvenes que han puesto música a la Isla dotándola de una banda sonora muy necesaria para que sea atractiva.

La Mallorca de hoy está concebida para los que se acuestan a la medianoche después de haber cenado a pleno sol a las siete de la tarde. Ante la adversidad del primer Showcase donde dos de las más importantes actuaciones se vieron canceladas por el eterno rival ajeno (un vecino), el bueno de Tomeu Siquier, de la impresionante Finca Binassatí, les abrió las puertas para acabar lo que bien habían comenzado. Así que fuimos citados para ver en escena a dos nuevas bandas de la casa que son puro talento. Tan diferentes entre sí y de incontestable calidad.

Con la excusa de una nueva convocatoria se ampliaron las ofertas de entretenimiento made in Panela y Arena Jaara arrancó con la welcome en acústico mientras los chicos de la casa daban la bienvenido (esta vez) a una convocatoria más reducida. Bebidas Puig y Rosa Blanca apoyaron de nuevo la propuesta y la puesta de sol del lugar hizo que ese momento pareciera un spot televisivo. Belleza por todos los lados. La marching band Loop XL de Cristian Sorribas para Panela esta vez sonando sin restricciones y como un huracán movieron a los invitados de la zona de entrada hasta el patio de naranjos, donde con aquella explosión de primavera y a golpe de vientos, bellinis se presentaba sin precinto entrando con un histórico Crazy in Love de Beyoncé.

Sin duda uno de los highlights más destacados de los dos eventos. Bellinis presenta una formación de cuatro vocalistas con dos de los chicos más guapos de Palma, Dominic Massó (The Prussians) y Guille Borrás (The Wheels) y dos coristas que a veces cogen todo el peso de la banda con canciones adaptadas a su estilo. Ellas son Ángela Urrea y Sai Losada. Te enganchan con la música más actual, te hipnotizan con los clásicos de toda la vida, te emocionan con bellos momentos de música romántica y te levantan con hits de música latina. Bellinis actuaron y triunfaron. ¡Seguía la noche mágica y era el momento de Saoko en un escenario espectacular fruto de la colaboración de Met Productions con Panela! + la iluminación de Metavisuals y sus hologramas.

Tres vocalistas en esta siguiente formación. El trabajo vocal de este trío no tiene precedentes. Se quedaron todos los asistentes atónitos solo al comenzar su show a capella. Chris Cardona junto a Sofía Isa y Ella Crevani arropados por una banda sin igual. Sonidos electrónicos de máxima precisión, con todo el groove funky y un repertorio enlazado (en una hora de show no hay casi ni medio minuto de pausa) que hace que no seas capaz casi ni de sacar el móvil de tu bolsillo. Con todo este ensemble tocan pop actual, los himnos más conocidos del hip-hop y el r&b, y por lo que más destacan es porque vienen a ser la primera banda dentro del ámbito de bodas/eventos privados de España que versiona reggaeton (actual y antiguo) como no se ha visto nunca.

Acabó la noche en el Claustro de Binissatí, donde nos esperaba la ya reconocida Disco Móvil de Panela junto al Photocall de Risbox cuando Arena Jara ahora desde su versión DJ arrancaba la fiesta para dejar terminar la noche a su excelencia Jaume Colombàs, que en una hora hizo una muestra de lo que hace con su show bestia de cuatro horas en las bodas. Disfraces, efectos, Jaggermeister, La canción del Verano. Él es el auténtico showman, no hay dos iguales…

A la iluminación una vez más Intrval de Xisco Cabello y la decoración de Laurita Ruiz. Panela cierra así la muestra de dos showcases donde sitúa a la marca en lo más alto para la producción musical de eventos privados con una cuidada presentación al detalle para unos artistas locales (no hay que ir a buscarlos a Londres) de primer nivel.