Gallery RED mostró además de su amabilidad de siempre, una selección especial de obras de los artistas principales de la galería, como Elena Gual, Viani, Iván Montaña y Toni Garau, y celebrar, con todos sus clientes y amigos, el inicio de la temporada 2023. Durante cada mes de la nueva temporada, Gallery RED presentará diferentes exposiciones individuales de sus artistas más reconocidos, como Max Patté, Isabelle Scheltjens, Miguel Caravaca y Rubén Martín de Lucas, dinamizando el panorama artístico mallorquín con diferentes estilos, técnicas y conceptos. Es muy importante esta dinamización, y que las estrellas se incorporen al arte que esta Isla bendita regala cada año.

El brindis de Pascua también reveló un nuevo y único espacio en el que el equipo de Gallery RED y Rouge ha estado trabajando, y que refrescará Gallery RED Square, combinando arte, diseño y moda. Que no deja de ser la esencia de la casa desde que abrió sus puertas, todos los que estamos pendientes del devenir de este multiespacio habíamos visto un interés que no se queda en la obra, va más allá, seguramente fruto de las experiencias ya vividas por sus propietarios. Algo así no se improvisa, y el resultado lleva años funcionando. Así que mi enhorabuena.

Gallery RED es una galería de arte contemporáneo, con 12 espacios expositivos únicos que muestran a sus artistas y sus obras disponibles, así como salas de exposición privadas adicionales con cita previa. Fue fundada por el emprendedor y sexy Drew Aaron, uno de los principales coleccionistas globales de arte contemporáneo y el coleccionista más importante de arte contemporáneo español. La Gallery RED Square, en el centro de Palma, es ya una zona que se ha convertido rápidamente en el punto más candente de la escena artística de Baleares, rodeada de muchas otras galerías.

Se especializa en el mejor arte contemporáneo de artistas consagrados, como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat o Damien Hirst, y de artistas emergentes de primera línea, compitiendo con los genios ya nombrados vemos a como Elena Gual, Rubén Martín de Lucas, Iván Montaña, Toni Garau, Miguel Caravaca, Marú Quiñonero y Studio Lenca. Es algo maravilloso, además de su enfoque principal, el arte contemporáneo de primer nivel, ha creado un barrio en el centro de la ciudad de Palma, dedicado al arte y la cultura para los clientes y artistas que nos visitan. Estos espacios adicionales incluyen el Café RED, una cafetería de alta calidad con un ambiente artístico, la oficina corporativa Gallery RED centrada en operaciones, logística y finanzas, junto con una tienda de enmarcación.

Este barrio ha recibido el nombre de Gallery RED Square y se centra exclusivamente en mostrar el mejor arte contemporáneo de Mallorca. Además, Gallery RED ha colaborado con diferentes aeropuertos privados, como las diferentes localizaciones de Sky Valet (Barcelona, Madrid e Ibiza) y Mallorca Air, donde mantienen una cuidada muestra de arte a lo largo de cada sala privada del aeropuerto. ¿Alguien da más? Esto es América o algo que se le parece mucho.