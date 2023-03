Nueva galería 2Q Art Gallery

La galería se inauguró con la exposición Diálogo, compuesta por obras de Santiago Villanueva, conocido escultor madrileño, y Natalia Tyrer, artista emergente de Mallorca. Para la inauguración de 2Q Art Gallery, Villanueva presentó unas obras inéditas que maravillaron. Santi maravilla. Y Natalia Tyrer exultaba por formar parte de la inauguración de 2Q Art Gallery, una oportunidad para dar a conocer su trabajo, ya que llevaba muchos años queriendo exponer y esperaba la ocasión perfecta para hacerlo.

El evento contó con la presencia de diferentes escultores de la Isla y caras conocidas del mundo del arte, que son los que dan color a estos meses en semisombras que se llenan de luz a medida que se van abriendo casas y ventanas al mar a o la montaña. Al frente de la galería está la empresaria y galerista mallorquina Eva Moreno, junto al asesor artístico Javier Sánchez y se encuentra ubicada en pleno corazón de Palma, en Paseo Mallorca número 38. A la inauguración asistieron más de 300 personas que arroparon a Eva en su proyecto, el más ambicioso hasta el momento, de convertir 2Q Art Gallery en un referente artístico y cultural en el mundo del arte a nivel local y nacional.

Santiago Villanueva, escultor madrileño de trayectoria nacional, y Natalia Tyrer, artista plástica emergente de Mallorca, fueron los protagonistas artísticos de la noche. Ambos crearon, para la ocasión, la exposición Diálogo, que consiste en una conversación entre los dos autores sobre su forma de ver el arte. Una muestra artística que permanecerá en la galería durante los dos próximos meses.

Por su parte, la artista Natalia Tyler ha expresado que «formar parte de la inauguración de 2Q Art Gallery ha sido una oportunidad para dar a conocer mi trabajo, ya que llevaba muchos años queriendo exponer mi obra y he esperado la ocasión perfecta para hacerlo». El estilo artístico de Natalia Tyler destaca por profundizar en la creación de formas abstractas y fusionar dos conceptos muy opuestos, uno visceral y otro meditativo. «Trabajo con energías opuestas, pero siempre encontrando un equilibrio entre los dos conceptos», ha comentado la artista.

Por otra parte, el escultor madrileño Santiago Villanueva, otra de las figuras protagonistas en Diálogos, ha asegurado que «apostar por una galería nueva es todo un reto, pero no dudé en hacerlo». La escultura contemporánea de Santiago Villanueva se caracteriza por sus sinuosas y perfectas formas que el artista deforma con sumo cuidado. Parte de su obra se compone de figuras ovaladas de colores vivos y brillantes, esculturas en las que el equilibrio y la simetría juegan un importante papel. «Mis obras destacan por su fluidez, movimiento y tensión, pero para la inauguración 2Q Art Gallery he presentado unas obras inéditas que todavía no había sacado a la luz», ha señalado Villanueva.

A la inauguración asistieron varios artistas plásticos y escultores de la Isla, así como miembros destacados de la sociedad mallorquina, como los empresarios Axel Ludwig y Rolf H. Zscharnack; Lucrecia Cotte; el general manager sueco Stijn Oyen; el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, José Carbonell; el director de Hotel Castillo Son Vida, Luis Vizcaíno; el artista Carlos Prieto; Perico Colom; Toni Salom; Juan Lladó, Alisa Sutton y un sinfín de caras conocidas. La actuación estelar corrió a cargo del cantautor Joe Orson y el ‘bouquet’ de la empresa Catavinos, que puso el broche final a una gran noche que es el inicio de este ilusionante proyecto.