El agente VIP Marcel Remus celebra con Barbara Eden, Morgan Fairchild, Brigitte Nielsen y compañía. Sólo faltaban unos días para que vuelva a ser «Y el Oscar es para...». Y si también hubiera un premio al mejor evento previo, ya se conocería al ganador, Marcel Remus. El famoso broker de Mallorca organizó por primera vez una reunión en Los Ángeles, en el legendario Beverly Hills Hotel de Sunset Boulevard, el lugar de moda durante la semana de los Oscar. Los que quieren ver y ser vistos se sientan en el vestíbulo.

Marcel alquiló el elegante bar para su ‘Remus Pre-Award Tea Time’, donde estrellas como Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich y Marilyn Monroe bebían a sorbos su champán. Esta vez, sin embargo, no hubo alcohol. Siguiendo su lema «Todo diferente a los demás», invitó a los invitados a disfrutar de gofres, pequeños sándwiches y pasteles veganos y, por supuesto, café y té. «Hay tantas recepciones con champán en esta época del año, que quería crear un ambiente en el que se pudiera hacer networking cómodamente y reunirse con amigos», explica Marcel pausadamente.

Entre el medio centenar de invitados al exclusivo evento hubo empresarios, millonarios y multimillonarios, así como estrellas como la actriz de Charmed Jeannie Barbara Eden, Kate Linder, que se hizo mundialmente famosa con Sombras de pasión e incluso se ganó una estrella en el Paseo de la Fama, la actriz de Gossip Girl Kelly Rutherford, la belleza de Law & Order nacida en Düsseldorf Elisabeth Röhm y Hayley Hasselhoff, hija del actor David Hasselhoff.

Ella describe así el ambiente que se respira en Los Ángeles antes de los Oscar: «Se nota la emoción en la ciudad. Todo el mundo tiene la fiebre de los Oscar». Es, sin duda, el momento más interesante para visitar la ciudad. «Pero intenta conseguir una cita en la peluquería ahora...», añade la modelo entre risas. Brigitte Nielsen también se alegra de un pequeño descanso del ajetreo de la ciudad: «Es genial que por fin haya un evento relajado en un ambiente acogedor con café y tarta, que tiene valor de rareza».

Frauke Ludowig añade: «Al fin y al cabo, la fiesta del té no sólo es estupenda para nosotros, los invitados, sino que también se trata de una buena causa». Marcel no sólo invitó a Morgan Fairchild & Co. a establecer contactos, sino que también donó 10.000 € a la DKMS, que ofrece a los enfermos de cáncer de sangre una segunda oportunidad de vida con la ayuda de donantes de células madre: «Desgraciadamente, los impactos son cada vez más cercanos. Cada vez con más frecuencia tengo noticias de amigos, clientes y personas de mi entorno a los que les han diagnosticado cáncer a ellos mismos o a sus familiares cercanos. Me gustaría aportar así una pequeña contribución a la lucha contra la enfermedad».

Katharina Harf, presidenta del Patronato de la Fundación DKMS, aceptó la donación en persona in situ y agradeció su apoyo. ¿Por qué organizó la inmobiliaria la Tea Party en primer lugar? «Siempre ha sido mi sueño organizar algún día un evento en Estados Unidos y ahora lo estoy cumpliendo», reveló. Ahora hay vuelos directos entre Mallorca y América. Lo que nos lleva al significado más profundo del evento. «Las nuevas rutas atraen naturalmente a nuevos compradores potenciales de propiedades y lo especial de Los Ángeles en la época de los Oscar es que la crème de la crème del país está en la ciudad, y a menudo incluso en el hotel. Es un concepto de marketing muy americano y apuesta por la autopromoción.

¿Estará pronto intermediando en enormes mansiones para las estrellas en las colinas de Hollywood en lugar de vender fincas de lujo en Mallorca? «Si hoy volviera a tener 20 años, me iría de verdad a Estados Unidos. Pero no me sometería al estrés de abrir una sucursal allí ahora. Las cosas están demasiado bien en la Isla para eso. Prefiero atender a los clientes americanos que están entusiasmados con Mallorca».

Y ciertamente hay muchos. Además de Barbara Eden y compañía, la poderosa agente de Hamburgo Davina Potratz, cuya carrera está subiendo como la espuma gracias al documental de Netflix Selling Sunset, la modelo Marie-Lou Nürk, la modelo de tallas grandes Sarina Nowak y el rostro televisivo Nadine Klein también se mostraron entusiasmados con la fiesta del té.