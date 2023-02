Desfile de Custo

Mi amigo Custo Dalmau volvió a maravillar. Nueva York, capital de la moda internacional, mantiene una especial unión con Custo Barcelona, ya que hace 25 años presentó su primera colección en la Semana de la Moda de esta emblemática ciudad. Año tras año Custo llena de luz la pasarela neoyorquina mostrando sus atrevidas propuestas ante una devota audiencia que le acompaña cada temporada. Custo es eterna juventud, expresión de la individualidad y revolución.

Su particular estilo y entusiasmo sugieren una manera concreta de ver la vida, desde la libertad, y con la meta de nunca dejar de brillar. Presentó Welcome to the Other Side, una colección funcional, estética y cómoda, dedicada a la creatividad y que apuesta por volúmenes y líneas, que sumadas a una arriesgada selección de materiales, conforman la innovación constante. Un trabajo que se inspira en la figura femenina, su poder, seguridad y ganas de arriesgar.

Los grandes protagonistas de la propuesta, los plumones oversize, destacan por su aspecto metalizado y el uso de tejidos muy suaves que, junto con los pantalones sobredimensionados y minifaldas en combinación con tops experimentales, buscan provocar la emoción en una mujer empoderada y segura de sí misma. Custo es una lucha constante contra el olvido del color y la alegría que creó su marca, única en el mundo.