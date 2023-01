Cumpleaños de Óscar Roses

El gran Oscar Roses celebró su cumpleaños el pasado fin de semana y lo quiso hacer reuniendo en las viñas de Santa María. Las de José Luis Ferrer, cuna de su estirpe, donde reunió a amigos venidos de casi todos los continentes para celebrar con él y su familia mallorquina en la que sin duda ha de ser ya para siempre una fecha redonda en su calendario vital. A Oscar lo hemos visto prácticamente crecer en estas natas en las que no ha dejado de salir un solo domingo desde que en marzo de 2008 comenzaran a andar un camino recto que les ha permitido, pese a todo, llegar hasta aquí.

La generación de Oscar entonces era adolescente, siempre pija, que es lo que toca, también rebelde, que es lo que se espera de los que forman la crème de la nueva sociedad y, lo más importante, una generación que daba un paso más hacia la modernidad sin desligarse de la tradición. Ojo al look elegido por el celebrante, porque es lo más. Sabiduría estética desde lo retro. En todos estos años hemos visto madurar a un chico disfrutando que tanto se vestía de pagès para acompañar a la Beata de Valldemossa como soltaba las muletas que durante un tiempo le acompañaron para ponerse a bailar por Paco Colombás en cualquier garito de Deià durante esos veranos interminables. Se ha plantado en la treintena.

Con la abuela Nini Ferrer capitaneando una familia extensa y unida, va pareciéndose más al padre, José Luis Roses Ferrer, pero como abraza a la madre Sarah Lambourne solo es copiable por alguno de sus tres hermanos. Para su cumple se rodeó de todos, amigos y familia, y organizó en las bodegas un almuerzo de burballes que sabían a gloria, seguida de porcella, que no podía faltar, y como postre un regalo para cada paladar, experto o no, como es el cardenal de Lloseta, que nada hay más refinado en nuestra gastronomía.

En Petra probé un Papa, que es algo parecido, pero más de Manacor. He de pedir informes. Tras el almuerzo siguió la fiesta, aunque no acaba ahí la reunión, puesto que se eligió otro escenario fundamental en la vida de nuestro protagonista. Como el aniversario se podía dividir entre dos días, por coincidencia en el calendario, la celebración que comenzó en Santa Maria acabó en Palma, en el Círculo Mallorquín, solaz de los más jóvenes, donde se sirvieron copas, se bailó y se soplaron las velas de la tarta con treinta velas que con tanto cariño había preparado en sus cocinas la abuela Nini Ferrer. La gran señora de Palma vive a dos pasos del Círculo, así que no fue difícil el traslado de ese pastel iluminado con tantas velas como años cumple nuestro anfitrión. ¡Que sean muchos más! Sigo.