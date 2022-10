Y para acabar me voy de feria. Y por segundo año consecutivo, a la la II Fira Cervesa Artesana Balear que se consolida como uno de los eventos del otoño que no hay que perderse. Todos los que acudieron a la Plaza Cervantes de Can Picafort pudieron disfrutar de las variedades de cervezas que las catorce cerveceras artesanales presentes en Baleares trajeron a la fira.

Allí se congregaron una amplia oferta gastronómica de gastro trucks, talleres cerveceros, juegos y actuaciones musicales en directo. Muy cool para una bebida que va a más, que no pasa de moda y que sorprende. Como nosotros, espero.