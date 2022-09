Cumpleaños de Margarita Laura

El pasado domingo Jaime Anglada deleitó con su mejor música a Margarita Laura dedicándole un tema expresamente compuesto para su 40 cumpleaños, donde no faltaron las sonrisas y lágrimas más emotivas mientras la melódica poesía cantada por la gran voz de Jaime Anglada engalanaba la fiesta. Un acontecimiento en el que se reunieron sus mejores amistades y su familia más íntima.

Un aniversario, una cifra redonda, en el que también se vio cumplido su mejor regalo, donde festejó por todo lo alto su nuevo sueño: Petit café sueños cumplidos. Casi nada, los sueños cumplidos son eso, casi siempre, un gran regalo que a menudo nos merecemos. Felicidades y en la próxima fiesta no dejes que los señores acudan en pantalón corto, que no da buena suerte. He dicho. O bueno, igual sí da suerte, no lo sé, pero no queda bonito en las fotos.