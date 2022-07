Ocurrió durante el desembarco en Mallorca de un nuevo concepto. Mira Portals, en el antiguo local del mítico Capricho, donde tan felices fuimos, en Puerto Portals, Smart Yachting, Smart Charter y Smart Estate empiezan su andadura en Mallorca siendo arropados por la mejor sociedad gracias a los ocho años de experiencia en el sector y siendo la empresa número uno en Ibiza, con más de 50 barcos en propiedad y más de 3.000 charters al año, una potente división inmobiliaria y un local de moda como Mira Ibiza, ahora podemos disfrutar de todo esto en Portals.

Eventos, música, copas, charters, ventas. Más de 400 asistentes a la apertura el pasado viernes para disfrutar del ambiente y del espíritu libre que ahora conquista Mallorca. Los eventos que nos esperan serán un no parar. Ojalá volvieran aquellos tiempos del Capricho cuando veíamos a los hijos de los Reyes de España, Grecia, Bulgaria etc... disfrutar de las noches mallorquinas que en muchas ocasiones acababan en Gomila en la modernidad del Minims.

En esa época don Felipe de Borbón bebía whisky con Redbull y, claro, al verlo, le copié la fórmula para aguantar en forma y fresco como una lechuga toda la noche y sin tener que gastar una fortuna. En esa época era normal ver a los hijos de los Reyes en Gomila, no sé si en la nueva Gomila, la de colorines que nos están haciendo, veremos a las nuevas generaciones. Lo dudo. No me copien, que es una bomba. Locuras de juventud. Sigo con mujeres maravillosas llenas de luz.