Numerosos empresarios y caras conocidas de la Isla se dieron cita en Golf Son Muntaner y Golf Son Quint, de Arabella Golf, para disfrutar del I Torneo Absolut Golfers. Un evento en el que el golf compartió protagonismo con muebles, camas, sofás, barbacoas y artículos de decoración de las marcas Absolut Home, Absolut Cocoon y Absolut BBQ, especializadas en las gamas de más alto nivel para el hogar y el descanso, cuyos productos se desplegaron por diferentes greens del campo.

El propietario de las tres tiendas ubicadas en el Polígono de Son Bugadelles, Bertrand Descoubes, ejerció de anfitrión del torneo. Los participantes se dividieron entre el propio torneo y un bautismo vip de golf, en el que el maestro y entrenador Toni Planells transmitió parte de su conocimiento de este deporte a través de una master-class, con posterior minitorneo que ganó Carli Mora.

Por su parte, José de Carvajal fue el vencedor del Torneo Absolut Golfers. Los fogones de las mejores barbacoas del mercado cocinaron exquisitos productos para un día en el que no faltaron deliciosas degustaciones gastronómicas. Productos de Can Joan de s’Aigo, vinos tintos y blancos de Bodegas Blanca Terra, energy balls del restaurante The Blue Bar, jamón Cinco Jotas acompañado de picos Quely, carnes de Comercial Vera y licores de Pernot Ricard. Además, se entregó una bolsa con obsequios de belleza de Sesderma, Hammam Al Andalus y SM Beauty. José Manuel Pulido fue el vencedor final del torneo de Scratch; Bartolomé Soberats, el ganador de caballeros 1ª categoría; y María Ángeles Cortés damas 1ª categoría. Los premios especiales fueron para Marina Ruiz (bola más cercana), José de Carvajal (bola más recta), Josh Van Rooyen (drive más largo caballeros) y Ageliqa Gidlof (drive más largo damas). La ceremonia de entrega de premios, trofeos y sorteo de regalos fue apoteósica.