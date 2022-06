Isabel Guarch

Para sus nuevas piezas la creadora se inspiró en el modernismo que la rodea, así que quiso que viéramos con ella, y disfrutáramos también con ella, de la magnífica fachada del que fue Gran Hotel y hoy es CaixaFòrum, un edificio bellísimo que Isabel ve a diario, pues su tienda y taller están muy cerca. En su fachada sinuosa, naturalmente bella, la joyera encontró lo necesario para crear unas piezas que presentará en su estudio esta semana.

No pienso perdérmelo. Soy muy rosa, por eso a las puertas del verano me encanta mostrarle ese color sobre la mujeres de Mallorca que regresaron a las Pink Party post pandemia. Parece que la pesadilla no haya ocurrido, pero andamos todos necesitados de amor, y ningún color como este para llevarnos a la alegría. ¿Saben que este color hoy asociado a la mujer fue durante siglos de uso únicamente masculino?