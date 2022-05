Fiesta en palacio. Hammam Al Ándalus, empresa especializada en el bienestar y la salud a través del agua, presentó su recién reformado establecimiento en Palma. En el palacio Can Vivot, ni más ni menos, belleza absoluta que se realzó en todo momento, más con la intervención de Raúl Lozano, director general de la empresa.

A continuación, Carmen Planas, presidenta de la CAEB, celebró su llegada a Balears y no es para menos, puesto que la experiencia es maravillosa. He probado varios de ellos. Marichu García-Trejo, fundadora de Hammam Al Ándalus, agradeció a los invitados su asistencia, aunque debería haber sido al revés, porque asistir a un acto en Can Vivot es un regalo en toda regla. La cantaora flamenca Marina Heredia acompañada al piano por Calio Alonso pusieron música a la noche de fiesta en palacio. Ya sé que me van a reñir por llamar a la casa palacio pero lo que es, es.