The House of Son Amar presentó a la sociedad mallorquina su nuevo espectáculo, EXHIBIT 2.0, que incluye acrobacias, espectaculares coreografías, danza española y números musicales interpretados por algunos de los mejores artistas internacionales del momento, en una gala especial en colaboración con la inmobilaria Sandberg Estates.

Los invitados de diferentes sectores disfrutaron de un cocktail de bienvenida en el espectacular Edén, un área al aire libre repleta de vegetación, que sirvió de antesala del impresionante teatro donde posteriormente se representaría esta primera función que promete ser uno de los atractivos de esta temporada tanto para turistas como para residentes. No se la pierdan, es la pera, aunque hay que mejorar sí o sí servicio y comida. No puedes estar viendo un espectáculo de lujo mientras comes palomitas de maíz o una hamburguesa. No y no. Margaret Whittaker, propietaria de Son Amar, y su director, Martyn Smith, ejercieron de anfitriones de los 450 invitados que disfrutamos del espectáculo como si no hubiera un mañana. Es grandioso, se lo aseguro.