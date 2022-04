Me sorprendí y alegré tanto cuando entré en el patio de Can Vivot y vi cómo las obras del artista que presenta LA BIBI Gallery, Michael Staniak, encajaban a la perfección con la belleza del lugar y con las piedras que desde el siglo XIV lo sustentan. No se pierdan la muestra, puede visitarse de lunes a sábado de 11 h a 19 h y hasta el 23 de abril. Es una experiencia sensorial única, sorprendente pero llena de sentido, pues artista, casa y obra bailan al unísono.

Para la inauguración se sirvió una merienda deliciosa creada por Lluís Pérez que se inspiró en la obra del artista para presentar sobre una mesa larga, y con flores de La Rosaleda, una creación llena de color y sabor. Tania Baides, organizadora de la velada, volvió a demostrar que su exquisitez a la hora de elegir qué presentar y cómo hacerlo es única. Y me encantó ver cómo los galeristas que dirigen la nueva galería, que en poco tiempo nos ha llenado el alma, estaban trabajando con una gran energía e ilusión, atendiendo a clientes con la profesionalidad debida y un saber hacer que dará muchas y agradables sorpresas. Marc Bibiloni y Miquel Campins, comandantes del proyecto inaugurado hace un año, han apostado también por Ela Fidalgo, la grande, enérgica y a la vez sorprendentemente pausada artista, así que ya verán. Soy muy fan de la personalidad de esta mujer mallorquina que comenzó cautivando con moda y sigue haciéndolo con cuadros.