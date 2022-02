Fiesta para Pau Aulí

Pau Aulí está nominado al premio Gaudí al Mejor Vestuario por la película El vientre del mar, de Agustí Villaronga. Estaba en una reunión de una obra de teatro que hace cuando anunciaron las nominaciones y, al salir la nominación, paró de trabajar para disfrutar del momento. Su amigo David Moragas rápidamente organizó una celebración en su estudio, en Barcelona.

Llenó el espacio de flores y brindaron con cava catalán y bloody maries. Fue precioso poder compartir este tipo de éxito con sus amigos que también estuvieron durante el rodaje, y que han estado en muchos momentos importantes de su vida. Estuvieron los mallorquines más cool, Lluís Garau (actor), Jaume Ripoll (cofundador de Filnin), Álvaro Augusto (guionista), Joan Porcel (realizador), Martí Torrebadella (productor), Oriol Corral (escenógrafo), Xavi Valverde (Premio Gaudí a Mejor maquillaje el año pasado), David Moragas (director de cine), Marc Guanyabens (productor nominado a Mejor Cortometraje por El extraño) y Pol Rebaque (fotógrafo).

Aulí actualmente está en un momento profesional excelente, disfrutándolo y con un año 2022 que se presenta tan generoso con proyectos de Bob Wilson, Sergi Belbel y David Moragas, Joan Fullana, Tarta Relena, etc, etc. ¿Ven cómo hay genios en Mallorca, a go go?