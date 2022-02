Entrega de premios en el Círculo Mallorquín

El Círculo Mallorquín celebró el VII concurso infantil de felicitaciones de navidad. En esta ocasión y como cada año, las puertas de la institución se abrieron a los más pequeños de las casas. Hijos y nietos de socios que esperan con gran entusiasmo ya no solo la entrega de premios, sino la gran chocolatada que se prepara con exquisitos cuartos y ensaimadas de Can Joan de s’Aigo. Solo de pensarlo se me hace la boca agua. El concurso constó de dos categorías formadas por niños y niñas. La primera comprende edades hasta los 8 años y la segunda categoría oscila desde los 8 hasta los 14 años.

El jurado estuvo compuesto por cuatro miembros. Entre ellos, el gran retratista José Mª Fayos Barrón, que ya ha participado en otras ocasiones como miembro del jurado de este concurso. También participó Alex Ceball, presidente de la Assosciació d’Artistes Audiovisuals de les Illes Balears; la artista María Buades Calvo, quien ha cedido alegres obras al Círculo Mallorquín y por el encantador Mateo Jaume, quien ha pintado todos los cuadros ubicados en la nueva sala de conferencias del Círculo Mallorquín. David Romero y Lluch Steegmann con sus hijos Edu y Nico. Cabe destacar que no lo tuvieron nada fácil a la hora de decidir, ya que todos los dibujos eran de gran calidad y enorme trabajo. Este año los ganadores de primera categoría fueron: Edu Romero Steegmann, que con solo cuatro años se llevó el primer premio. El segundo premio lo ganó Toni Arcas Dezcallar y el tercer premio fue entregado a Toni Dezcallar Rolsky. Por último, los premios de la segunda categoría fueron para la encantadora Maria Coll Buades, que recibió el primer premio. El segundo premio se entregó a Carmen López y el tercero a Toni Arcas Dezcallar. Felicidades a todos porque no hay forma más bonita para fomentar el arte entre los niños y los adultos que se acercan a él a través de su mirada.