Un año más las restricciones obligaron a suspender la fiesta popular más querida por los pollencins después de La Patrona, que no es otra que Sant Antoni, cada 17 de enero. Muchos sin embargo, sin saltarse la ley, decidieron celebrar la fiesta en petit comité y en el campo, donde corre el aire y la leña arde. En la casa de campo La Sort den Nadal de la familia Nadal Alemany de ‘la Matança’, y con la presencia del patriarca, Llorenç Nadal, conocido por haber gestionado con gran éxito y durante toda la vida los famosos Embutidos Forteza, y con sus hijas, las bellísimas Marilena y Kika Nadal, maridos y novios, con Jaume Cortés, que fue el instigador de la fiesta y el autor del dimoni del fogueró, como ha sido y debe seguir siendo toda la vida, pues no hay mayor dinamizador de la vida socio-cultural de Pollença que él.

Jaume es interiorista y uno de los mejores creativos que conozco. Nació como el pequeño de Mestre Paco, pero se ha convertido en su referente, y es lógico, pues su capacidad para crear e innovar con elegancia no tiene límites. Podría haber tenido un gran carrera internacional de habérselo propuesto, pero prefirió casarse con su novia de toda la vida, Joana Morro Cifre, perteneciente a una de las mejores familias que conozco, y no por títulos o grandeza, sino por gente buena, honrada y trabajadora, de toda la vida, y muy elegante.

No faltaron Toni Cifre, marido de Kika Nadal, al que adoro, ni Marga Campomar Serra acompañada de su marido Ferran Pericàs, que es pobler de nacimiento y uno de los fundadores del famoso festival de jazz. Marga, conocida como Campo, y servidor rodamos las escaleras del Hotel Juma perseguidos por dos enormes macetas y en plena verbena de La Patrona. Teníamos tres añitos, y hasta hoy. Y no podía dejar de hablarles de Silvia de Partout, una de las mujeres más bellas de todos los tiempos, y no exagero. Nunca quiso vivir de su belleza y podría haber sido una gran modelo.

Kit de Sant Antoni: pa moreno, espinagada, llonganisa, botifarró i ensaimada de tallades.

Si ellos hablan de mí, créanles, pues muy pocos me conocen tan bien. También Laura Estarás lo celebró en familia sin dejarse ningún detalle, o Marta Lladó… la lista de los santantoniers es larguísima, pero es que es lo nostro. En Palma pasó algo parecido con Sant Sebastià.