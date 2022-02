Cena en casa de Patrick Popp

El guapo entre los empresarios guapos Patrick Popp y la guapa más divertida y profesional de las relaciones públicas María Juan de Sentmenat organizaron una magnífica cena en la casa de él, cerca de Palma, en un lugar bellísimo, con vistas al mar, terrazas con limoneros, piscina iluminada inmensa y una decoración interior y arquitectura que de lo cálida y elegante, y también masculina, te dan ganas de quedarte. Fue una noche preciosa que comenzó con el nuevo horario puesto de moda entre la High, las 19 horas, perfecto para un aperitivo largo seguido de cena tranquila y deliciosa a la luz de las velas en una mesa perfectamente dispuesta para la ocasión.

Nos reunieron de manera informal al arquitecto Antonio García-Ruiz y a su esposa Àngels Salleras, cada día más guapa, y al frente de Mallorquímica, el negocio familiar, a Cecci Sandberg, cada día más orgullosa de su sobrino, el presentador Joaquín Prats, y no es para menos, pues su carrera y buen hacer deslumbran a todos. Cecci también está orgullosa de sus otros sobrinos, todos hijos de su única hermana, Marian Sandberg, viuda de Joaquín Prats, tan recordado por todos. Estuvieron también Alberto Tomás y Frank Vicet, que no salen en las fotos, recién llegados de pasar una larga temporada en Santo Domingo, un lugar que aman y donde tienen intereses interesantes que imagino no les gustará que les cuente, así que no lo hago.

Les echaba tanto de menos que fue un regalo poder abrazarlos. En fin, fue una noche deliciosa, de las que muchos necesitamos, porque son como una caricia para el alma. He de contarles, obligatoriamente, que el menú elegido por los anfitriones de la noche fue acertadísimo y buenísimo. En Mallorca siempre hemos recibido bien, más los de Pollença como yo, pero de un tiempo a esta parte todos vamos mejorando. Me voy al pueblo que me vio nacer con mis amigos de la escuela, que no han cambiado sus costumbres de toda la vida, y bien que hacen.