Adiós a 2021 en Son Buit

Natalie Sorondo, una de nuestras habituales y queridas amigas, quiso celebrar una fiesta fantástica para cuarenta escogidos invitados, para recibir el Año Nuevo entre amigos con los dj’s Sir Oliver, Álvaro Anaya y Toby Toubz que ayudaron y mucho a que la fiesta de Nochevieja fuera, como se esperaba, de lo más movidita y con todo el glamour que la ocasión exigía.

Y es que todos los invitados lucieron sus últimos modelitos de gala para tal celebración. Hay algo de este año que me ha encantado, la utilización del esmoquin en muchas fiestas que he visto publicadas en redes. En muchas, muchas. ¡Con lo que nos criticaron por exigirlo en las fiestas de Navidad Entre Amigos!. Se ha puesto de moda, y me alegra muchísimo.

Los que nunca han tenido problemas en utilizar la prenda más elegante son los Lope, reunidos un año más en familia y en su preciosa casa mallorquina.