No saben la de recuerdos que me traen estos chicos y su atrevimiento, pues treinta años atrás fui pionero de lo que hoy ellos comercializan con toda naturalidad. En 1987 inauguré en Barcelona la que fue la primera tienda de ropa interior de hombre, de lujo, en el mundo. Esas aventuras maravillosas solo tenían cabida en esa época de los 80 y hoy continúan y me encanta contárselo, aunque sea de otra manera. El pasado miércoles, en la calle Sant Feliu de Palma, PITT inauguró su nuevo espacio dedicado al íntimo y baño masculino.

Con ello amplía su oferta hasta ahora dirigida principalmente a mujeres. La fiesta estuvo amenizada por la música de Christina Jones, los deliciosos pintxos de La Vasca y además contó con la presencia de los guapísimos Toni Escanellas y Polina Nikolaeva que fueron maniquíes de las preciosas prendas presentadas, de la moda íntima más exclusiva como La Perla, Andrés Sardá, Armani... En la inauguración pudimos ver muchas caras conocidas, como la estupenda Ángela Seguí, Pedro Vidal o Martina Benvenutto que no quisieron perderse la apertura de la nueva tienda de su amigo Joan Campomar. Perfecto para un buen regalo de Navidad o Reyes. Ya saben…