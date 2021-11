Exposición de Icon Zar

Lo cierto es que se merecerían un coscorrón pero he de ser bueno. Pido a todos los que deseen comunicarse con nosotros lo hagan en mallorquín o en español, que no nos obliguen a utilizar el inglés con alguien que lleva años entre nosotros. Conozco alguno que tras más de 30 años viviendo en la Isla es incapaz de pronunciar una sola palabra en nuestros idiomas. ¡La noche estuvo llena de tanta magia y belleza! El proyecto de arte The Ultimate Mermaid de Icon Zar se centra en apoyar a las organizaciones y fundaciones que trabajan con la sostenibilidad y se están recuperando para el mar Mediterráneo y su medio ambiente. Fomentar soluciones innovadoras para la contaminación plástica, una de las mayores amenazas para nuestros océanos y para nosotros mismos.

Los socios colaboradores especiales de este evento fueron Debora Morrison, de Palma Aquarium Foundation, y Ronald Howes (JoyRon Foundation, Children in Needs en Balears) y un porcentaje especial de la obra de arte vendida irá a estas dos fundaciones. Los invitados especiales y socios de la velada fueron Jason Moore, director del periódico Majorca Daily Bulletin, y el cónsul de Francia, Michel Magnier. El patrocinador del evento fue Gilbert Lesseurre Champagne, que ayudó a crear un ambiente elegante con un champán exquisito.