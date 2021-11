Otro de los eventos fabulosos de la semana fue la presentación, al fin, del libro Caras de Mallorca que Stephanie Schultz y Marc Julian Edwars vienen elaborando desde hace años, pandemia incluida, para fotografiar los diferentes rostros humanos que componen la Mallorca contemporánea. Caras, algunas muy conocidas, otras no tanto, que son un fiel reflejo de nuestra sociedad, cosmopolita, vanguardista y conservadora, de pueblo y muy urbanita, que todavía cuida de su tierra con mimo lo mismo que sus tradiciones más ancestrales. Tengo el honor de presentar el libro, y de salir en él. Libro de fotos y textos maravillosos que llegan al alma. La presentación se realizó en Bodegas Suau.

Asistieron unas 120 personas, en una noche de frío y lluvia, y entre los participantes del libro Diana Alonso, Javier Kuhalainen, Miquel Segura, Antonio Morales, Ramon Servalls, Rosa Planas, Carmen Serra, Joan Bennàssar, David Álvarez (de Bodegas Suau), Andreu Genestra, Tomeu Arbona, Esteban Mercer, Matias Iriarte, Juan Mora, Tumi Bestard jr. , María Gibert, Andreu Company, Javier Irazusta, Joan Aguiló (quien apareció en su indumentaria de trabajo y completamente cubierto de pintura, como aparece en la portada del libro), Isabel Guarch, Salvador Pastor, Jaume Mir, Miquel Manresa, y sus familiares, prensa, autoridades como Miguel Pastor, director de Fundació Mallorca Turisme, y amigos y familia de los autores Stephanie Schulz y Mark Julian Edwards. No quisieron faltar las hijas de Steffi, Martina Beltrani (la mayor), y Valentina Beltrani con su novio Sid Moreno Bosqué, sus padres Michael Schulz y Gabriele Schmidt-Schulz.

El evento comenzó con un pequeño cóctel en el que los invitados tuvieron la oportunidad de observar una exposición de fotografías de participantes del libro. Luego fuimos invitados a pasar en silencio absoluto a otra sala, completamente a oscuras, donde les esperaba la sorpresa de Tomeu Arbona cantando canciones antiguas mallorquinas acompañado por un guitarrista amigo mientras su hija Clara amasaba una ensaimada. Subí al escenario y comencé a presentar a cada invitado que quiso hablar sobre su presencia en el libro. Si uno resultaba interesante el otro más todavía. Fue precioso y muy emocionante. La noche terminó con un refrigerio y charlas agradables entre los asistentes hasta la medianoche. El frío no espanta a los mallorquines y hay quien cree que sí. Lo tópico.

Icon Zar. Lo cierto es que se merecerían un coscorrón pero he de ser bueno. Pido a todos los que deseen comunicarse con nosotros lo hagan en mallorquín o en español, que no nos obliguen a utilizar el inglés con alguien que lleva años entre nosotros. Conozco alguno que tras más de 30 años viviendo en la Isla es incapaz de pronunciar una sola palabra en nuestros idiomas. ¡La noche estuvo llena de tanta magia y belleza! El proyecto de arte The Ultimate Mermaid de Icon Zar se centra en apoyar a las organizaciones y fundaciones que trabajan con la sostenibilidad y se están recuperando para el mar Mediterráneo y su medio ambiente. Fomentar soluciones innovadoras para la contaminación plástica, una de las mayores amenazas para nuestros océanos y para nosotros mismos. Los socios colaboradores especiales de este evento fueron Debora Morrison, de Palma Aquarium Foundation, y Ronald Howes (JoyRon Foundation, Children in Needs en Balears) y un porcentaje especial de la obra de arte vendida irá a estas dos fundaciones. Los invitados especiales y socios de la velada fueron Jason Moore, director del periódico Majorca Daily Bulletin, y el cónsul de Francia, Michel Magnier. El patrocinador del evento fue Gilbert Lesseurre Champagne, que ayudó a crear un ambiente elegante con un champán exquisito.