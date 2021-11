Evolution Film Fest

El retrato de adolescencia a través de la mirada delicada de Suzanne Lindon triunfó en la Xª edición del Evolution! Mallorca International Film Festival. Spring Blossom se alzó con el premio a la Mejor Película 2021. La cinta nos acerca a la fantasía de una historia de amor imposible entre una joven de 16 años y un hombre adulto, que Lindon ha escrito, dirigido y protagonizado. El equipo de Pan de limón con semillas de amapola también fue protagonista de la clausura. Elia Galera y Eva Martín recibieron el premio ex aequo a Mejor Actriz por sus interpretaciones con los personajes de Marina y Anna respectivamente. Estas dos hermanas nos conectan con este relato sobre la amistad, la familia y los secretos de una receta de pan olvidada en Mallorca. Además, los directores de cásting de la película, Pep Armengol y Lucy Lenox, han sido galardonados con el premio al Mejor Casting.

Martín Altomaro fue reconocido como el Mejor Actor por su papel en Los Días que no estuve. Altomaro da vida a un presentador de televisión que finge su propia muerte para escapar de su vida sin sentido. El premio Evolutionary Island 2021 al mejor largometraje rodado en Mallorca ha sido para Off the Rails de Jules Williamson. Con esta película hemos podido viajar en tren por Europa con tres amigas de unos cincuenta años que todavía se sienten en la flor de la vida. Me siento totalmente identificado. Salaryman, de Alegra Pacheco, se ha llevado el premio al Mejor Documental Internacional. El jurado también ha dedicado una mención especial a Yoghurt Utopia, de Anna Thomson y David Baksh. Vivir sin país (Living without a country), de Alberto Martos, ha ganado el premio al Mejor Documental Made in Baleares. La activista Razia Sultana ha denunciado el genocidio que sufre la comunidad rohinyá. El film de Marcos Cabotá, Sonic Fantasy, ha merecido una mención especial. Y Ulisses, de Joan Bover, se llevó el premio al Mejor Cortometraje Documental.

Veintidós premios otorgados en la Xª edición del Evolution! Mallorca International Film Festival. El primero en recibir un galardón en esta edición fue el cineasta Wim Wenders, que recibió el Premio Honorífico Evolution 2021 en la gala de apertura. La entrega de premios fue después del estreno mundial de la película de clausura, The Laureate, dirigida por William Nunez. El actor Fra Fee y los familiares del poeta Robert Graves, ya que la cinta nos muestra el lado más íntimo del escritor, no quisieron perdérselo. Neus Cortés condujo una gala glamurosa destacando que 4.500 personas han estado uniendo culturas y personas (el lema del EMIFF) durante estos siete días de festival, con un programa que ha ofrecido hasta 139 películas, documentales, cortometrajes, vídeos musicales y cine para niños. Les hablaba de éxito, el de Sandra Seeling Lipski, que no puede creerse que haya llegado tan lejos. ¡Enhorabuena! Sigo con estrellas brillantes en el firmamento de las artes.