Ha vuelto la Copa del Rey y esto es una gran noticia, ha vuelto don Felipe de Borbón y Grecia con su esposa la reina Letizia, Leonor, princesa de Asturias y la increíble Sofía, infanta de España. Se han dejado ver en el RCNP, don Felipe tomó sus copas habituales con sus amigos, se fotografió con los que se lo pidieron y demostró que sigue entregado a la causa. Dije en televisión que una Copa del Rey de vela sin rey no tiene mucho sentido.

Es difícil conseguir patrocinios, es importante la visibilidad y no lo es solo para Palma, lo es para España entera. A la Familia Real española la queremos muchos en estas tierras rodeadas de agua. Marivent es un lugar icónico como lo es Balmoral para la monarquía inglesa y esto deberían entenderlo los que han de llevarla adelante en el futuro. Una Corona sin tradición que aporte normalidad año tras año no es corona, es otra cosa. Me dicen que si conservan la casa de Palma es para que doña Sofía pueda seguir disfrutándola hasta el final de sus días, que si no ya la habrían devuelto. ¡Gran error!

En España la única tradición asociada a la Corona es Marivent, la vela y el sol. El resto no existe, bueno sí, los premios Princesa de Asturias y poco más. Piénsenlo bien, Majestades y Altezas Reales, antes de desvincularse para siempre de la Isla que es la bandera de España, el escaparate del buen vivir en el mundo entero porque cuando algo se rompe es imposible de recomponer sin que queden marcas. La magia vale oro.