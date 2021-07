Medallas de oro de Mayte Spínola

Los galardones que la artista y mecenas entrega para reconocer la extraordinaria labor que se realiza desde diversos ámbitos de la cultura y el arte, pasando por la ciencia o la solidaridad se han convertido en la gran cita pre feria ARCO, con la que siempre coincide. También este año en que ambas se han trasladado al verano.

No faltó nadie, es más, se sumaron muchas caras conocidas a una reunión de amigos y conocidos que estaba prevista se realizara en el jardín, convertido tras la gran nevada Filomena en un land art. No pudo ser, aunque sí la fiesta posterior, porque la lluvia respetó a los invitados y nos regaló una temperatura agradabilísima que contribuyó a que la noche fuera más placentera. Este año se premió a Narcís Rebollo, que es un señor encantador, y además marido de Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, se recordó la labor de la infanta doña Pilar de Borbón y no faltó su hija Simoneta Gómez-Acebo, pero es que además también se premió a dos grandes entre los grandes, Los del Río, que compusieron la famosa Macarena en compañía de Mayte y sus hermanas.

A ellas se sumaron, como ganadores de esta nueva edición, numerosas personalidades del ámbito de la cultura, como Almudena de Arteaga y del Alcázar, duquesa del Infantado, Medalla de Oro en Literatura; Petra Mateos, Medalla de Oro en Economía; el príncipe Davit Bagration de Georgia, Medalla de Oro en Enología; Rafael Atienza, marqués de Salvatierra, Medalla de Oro en Historia; Karenna Gore, Medalla de Oro en Medio Ambiente. Del ámbito de la salud resultaron galardonados el marqués Tamás Csáky-Pallavicini, Medalla de Oro en Medicina; la doctora María Inés López-Ibor, Medalla de Oro en Psiquiatría; la doctora Isabel de la Gándara, Medalla de Oro en Oncología; Isidre Vilacosta, Medalla de Oro en Cardiología; y la doctora Isabel Rubio, Medalla de Oro en Cirugía.

Solita Cohen fue Medalla de Oro en Coleccionismo; Ansorena, por su apoyo al arte y a la solidaridad; Fernando Garrido, Medalla de Oro en Arquitectura; Aracely Alarcón, Abel Cuerda y José Luis Romeral, Medalla de Oro por su Pintura. Por último, a esta larga lista se sumarían la Fundación AXA, Medalla de Oro en Filantropía; la Fundación Padre Garralda, Medalla de Oro en Solidaridad; Nelsy Chelala, Medalla de Oro en Peletería; Kike Sarasola, Medalla de Oro en Filantropía; Orca Eventos, Medalla de Oro en Interiorismo; Aquilea, Medalla de Oro en Decoración; Círculo Orellana, Medalla de Oro en Solidaridad; y Natalie Fernández-Gromova, Medalla de Oro en Solidaridad.

Llamó mucho la atención la gran cantidad de mallorquines que nos desplazamos a Madrid para estar presentes en esa noche tan especial. Acompañé a la artista Susy Gómez, charlé largamente con José Luis Mesas, que se encuentra en plena batalla para defender su obra al fresco pintada en el hotel Son Artmadans, Paula Fuster brilló con luz propia al igual que Nacho Deyá, su cuñado y su hermana Lluch Deyá. En fin, no sigo porque la lista es larguísima, aunque pude verlos y retratarlos a todos durante la fabulosa cena que se sirvió tras la entrega. ¡Felicidades!