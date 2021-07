Todos somos una foto fantástica

Hoy voy a comenzar homenajeando al amigo, al compañero de fatigas que siempre ha estado cuando se le ha necesitado, al que ha participado de mis batallas y guerritas perdidas o ganadas estando siempre a mi lado defendiendo con criterio propio sus opciones. Les hablo de Jaime Verd, el fotógrafo que me ayuda en estas crónicas dominicales prácticamente desde mis inicios en esto de contar lo bonito de la vida. Sin él sería todo más difícil, por no decir imposible, ya saben que una imagen vale más que mil palabras, que son las que componen la crónica que van a leer enseguida para que disfruten de un domingo de verano maravilloso, estén donde estén.

Eventone. El 1 de julio fue el día elegido por el grupo Eventone para celebrar el que sería su X aniversario al frente de una de las empresas de servicios audiovisuales que más repercusión tienen en la Isla. El evento, que tuvo lugar en el nuevo Beach Club Maria 5, el mismo que inauguró nuestro Alberto Tomás hace unos años y que hoy, gestionado por otros, sigue siendo lo más cool. Jaime Verd congregó a invitados del sector de los eventos, del ámbito social y del ocio nocturno en Mallorca, en una jornada festiva que comenzó al mediodía y se alargó hasta la medianoche.

El Beach Club Maria 5 celebraba a su vez su primer aniversario y dio acogida a todas las actividades con las que el grupo Eventone sorprendió a sus invitados. Desde las 13:30, los invitados, entre los que se encontraban influencers de la Isla y la Península, personalidades VIP y periodistas gastronómicos, degustaron una selección de las creaciones del chef Gunnar Blischke junto a un gastro maridaje musical gentileza de On The Rocks Events, que puso el broche de oro con el cóctel de bienvenida. A continuación Isla Catavinos sirvió su mejor selección de vinos como maridaje a los platos del menú degustación creado expresamente para el evento. Entre algunos de los asistentes se encontraban María José Barceló, Lorena Peláez, Carmen Coll, Marilena Estarellas, Ilona Novackova, Iris Isabella, Blanca Rey e Isabel Yboleón, entre otros. También asistieron influencers gastronómicos de la Isla como Koldo Royo, Adicta a la carta (Cristina), Places 4 Foodies (Irene), Javi Cubo, Andrea Stein Feliu y Jessica Aguiló.

En la jornada de tarde, los invitados disfrutaron de la mejor selección de música en vivo, djs, photocall y cocktails & drinks gentileza de On the Rocks Events que, con su coctelería tikki, ofreció los sabores más exóticos, mientras se sucedían los fashion shows de Bruerä Sswimwear y Nilay de la mano de Martina Benvenutto. Este evento que Jaime organizó con mimo no hubiera sido posible sin la colaboración de grandes amigos y profesionales del sector de los eventos que hicieron posible que el X aniversario quede en la memoria de todos los allí presentes. Los patrocinadores del evento fueron Dressler Partners Gruppe, On the Rocks Events, KARE Mallorca SimpleLife Organizers TM AVsolutions; entre los colaboradores se incluyen Patri Bárcena, Re9, Risbox, Nilay, Bruerä Swimwear, Scaphandre, Tes Atelier, Lucilia y Mariella Moreno pintura & creación, Yinet lovely hair, Art is Life, Gual de Torrella, Crystal Events, Angel pastelería, Catavinos, Romantic Drum&Sing, B just You, Deepers creative, Mallorca Slow life Tv, Balear fly y GB News. Eventone. El grupo Eventone muestra el maravilloso mundo de los eventos a partir de una proyección multidisciplinar que no ha hecho más que mejorar a lo largo de los años. ¡Felicidades, querido Jaime, ya sabes que eres de la familia! Por eso mismo no podía faltar mi sobrino, Álvaro Sanz, que se lo pasó pipa entre tanta mujer guapa. Antes habíamos pasado por las sabias manos de Iris Isabella Fuerer, que es pura magia, así que el día no pudo ser mejor. Sigo.