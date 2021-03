Morneta se viste de boda

Por tercer año consecutivo la revista Tu Boda en Mallorca ha puesto en marcha BodaViews, un showroom de tendencias en el que participan muchas de las mejores empresas del sector nupcial de Mallorca.

El objetivo es promocionar un destino que enamora a miles de parejas cada año y lo eligen para celebrar su boda, atraídas por la belleza de nuestra Isla, los magníficos profesionales del sector y la gran diversidad de lugares preparados para celebrar eventos del más alto nivel.

Este año, en el que más que nunca es importante afrontar con ilusión una temporada que empiece a despejar la incertidumbre, las empresas participaron en las sesiones fotográficas que se llevaron a cabo en la preciosa Finca Morneta, siguiendo escrupulosamente las medidas de seguridad en espacios estancos.

Cada uno de los 8 equipos participantes, bajo la dirección de un wedding planner eligió un espacio para su shooting, con la participación de fotógrafos, modelos, decoradores, estilistas, modistas, peluqueros, maquilladores, joyeros... El resultado se podrá ver en el vídeo del making off, realizado como cada año por Mallorcashoot y en la tercera edición de la revista digital BodaViews, donde cada equipo cuenta con un reportaje de ocho páginas. Las tres ediciones hasta el momento pueden verse en internet.

No se las pierden aquellos que deseen organizar su día más señalado. Están muchos de nuestros mejores amigos. En esta edición los wedding planners que formaron los equipos de trabajo fueron Mille Papillons, Lluïsa Llull Events & Deco, Mallorca Hochzeiten By Grupo Tot a Punt, Decoevents by Fina, Exquisitae, Issei Events, Talia Bells Events y Wonderweddings. Los participantes pudieron reponer fuerzas en el coffee break servido por el catering La Alacena de Mallorca.

Entre otras, algunas de las empresas protagonistas de esta edición fueron Jaiak, Relojería Alemana, Vimbi Vimbi, Nuestras Novias, Cortana, YolandaCris y Quintaesencia dando a la propiedad de Morneta una vida casi de ensueño, pues sus estancias, salones y patios, la piscina y el jardín, la almazara o tafona fueron tomados por maravillosos ramos, vestidos de novias bellísimas moviéndose como si de un cuento se tratara. La imagen fue impagable. Alberto Aldea y su esposa más los señores de Morneta fueron unos magníficos anfitriones un año más. ¡Y nos alegramos, no saben cómo!