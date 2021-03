Concierto de la Cadena 100

Hay que volver al pasado porque mantener las tradiciones es importante, incluso para los que no son monárquicos como yo. Vean si no cómo se ha podido celebrar el fantástico concierto que Cadena 100 Mallorca y el Ajuntament de Palma presentaron en Trui Teatre, concierto de las Fiestas de Sant Sebastià 2021 aplazadas por la situación sanitaria. Fue el viernes, 5 de marzo, en el Trui Teatre y las entradas se agotaron en un santiamén.

Rulo y la Contrabanda llegaron a Palma para ofrecer un concierto muy especial y esperado por los mallorquines que tenemos más ganas de fiesta que nunca. El de Reinosa hizo un repaso por sus mejores temas, como Verano del 95 o Las señales, dos canciones de su último disco, titulado Basado en hechos reales. El grupo no estuvo solo. Después del concierto de Rulo y la Contrabanda, la banda mallorquina Estados de Ánimo hizo un repaso de los mejores éxitos de El Canto del Loco. Canciones como Insoportable, Besos o La madre de José, no faltaron en este concierto.

Este evento se llevó a cabo, como todo lo que yo les cuento, siguiendo las medidas pactadas por Sanidad. Aquí no hay nadie loco, todos estamos al quite de lo que ocurre. ¡Queremos que llegue el verano y sus fiestas multitudinarias donde el calor no importa y el sudor ajeno es un participante bienvenido! Yo, por cierto, no sudo jamás. Ni se me ocurriría. ¡Qué horror!