Bvlgari celebra San Valentín

Me voy al Borne, donde Bvlgari celebró San Valentín a la italiana en una día de citas concertadas que se convirtió en lo más chic de Palma con un toque fucsia en los cocktails Kirk royal, con cassis y champán rosa Ruinart que quitaba el sentido. Las invitadas se llevaron unos chocolates especiales de los maestros directamente desde el hotel Bvlgari Milan. Un brunch con diamantes, que es justo lo que necesitamos ahora. ¡Que vuelva el lujo ya!

De hecho, hay quien afirma que Mallorca está siendo un centro de estudio del nuevo lujo para las marcas más renombradas del mundo, que quieren llenar de turistas de alto nivel nuestras costas y nuestros campos en las siguientes temporadas. A ver. De momento disfrutamos con el homenaje que se le tributó al artista Miguel Ángel Campano, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años cuando hablar con él era hacerlo con un genio.

Estas crónicas no se escriben en un año ni en dos, no se improvisan. Ya lo saben, pero para los envidiosos, que los hay, les recordaré que servidor lleva muchísimo tiempo vinculado al arte y a la moda y he conocido y tratado a la mayoría de sus genios. Con algunos he llegado a tener una amistad tan íntima que su sabiduría o genialidad ha impregnado cada poro de mi ser para, entre otras cosas, poder contárselo a ustedes cada domingo.