Almuerzo entre amigos

Cuando las restricciones todavía nos permitían comer en la calle y las terrazas estaban llenas de vida y ganas de trabajar se organizó un almuerzo en El Gundilla, el restaurante del gran Alberto Tous, un genio de la moda que se ha reinventado en restaurador creando uno de los locales más cool de Palma en pleno barrio de sa Gerreria, donde además de encontrar la gente más interesante de la ciudad también se come de lujo, que es de lo que se trata.

No faltó Bartolomé Tous, siempre elegante, el alma de Corner, la tienda, la única multimarca de verdad premium fundada a comienzos de los años 90 para plasmar su estilo de vida. Una vida dedicada a la moda de verdad. Bartolomé Tous es una institución del sector premium en España. Su trayectoria profesional deja a uno boquiabierto, pues no hay muchos en este país que puedan presumir de haber llevado el Made in Mallorca por el mundo con el mismo éxito que él consiguió.

Inició su carrera de la mano de José Albaladejo, que le propuso el reto de implantar Yanko en los países de Centroeuropa. Tolo, como le conoce todo el mundo, más adelante fundó junto con otros dos empresarios la marca Farrutx, que fue lo más de lo más. Después llegó Corner, que como saben es la única multimarca del sector lujo del Paseo del Borne que subsiste gracias seguramente a su buen hacer. En la mesa también estaba el arquitecto Antonio García-Ruiz Puigserver y el abogado Jorge Sainz de Baranda, dos genios en sus respectivos trabajos con los que siempre es un placer estar, pues ni los años ni la vida han conseguido convertirles en seres de este planeta tan aburrido a veces.

Como ven la mesa de genios que se formó en un día gélido dio para mucho, más siendo atendidos de lujo por otro genio de verdad como es Alberto, todo sensibilidad y educación extrema, de la que se agradece. Después todos fuimos a ver la exposición que sigue en mi casa de Pep Girbent, que está teniendo gran éxito pese a las restricciones. Las personas necesitamos la belleza para subsistir más que nunca y Pep la crea como nadie.