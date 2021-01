Almuerzo de Susie Bellafont

Susie Bellafont, empresaria, madre y esposa del galerista Frederic Pinya, de la Galería Pelaires, nos convocó a un grupo de amigos en su restaurante de Santa Catalina, la arrocería El Puente, un lugar perfecto, pues cuenta con una terraza ideal para las tan aconsejadas reuniones al aire libre.

Lo cierto es que estaba lo mejor de cada casa, yo incluido, distribuidos en mesas de seis en las que lo que hubo de bueno fue la tertulia y el disfrute de unas viandas de lujo, como el arroz de bogavante, que es un escándalo, y los diferentes platos que lo acompañaron, postre de Cardenal de LLoseta incluido. El día acompañaba, la temperatura era agradable y la convocatoria impecable, pues en cada mesa se sentaban personalidades importantes de la vida social mallorquina, de diferentes estratos, y como en las ensaladas en las que todo lo que se pone es bueno, es difícil que una mezcla así resulte equivocada.

No ha habido forma mejor de cerrar el año que esta que les cuento, aunque ha habido otras, y por eso sigo andando por estas líneas que serán las últimas que escriba este año para Entre Amigos, el trabajo que más feliz me hace de todos los que hago, y por eso ha podido salir cada semana. Por eso y por la ayuda de la casa que me acoge.