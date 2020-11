El arte de Mayte Spínola

Miren si no a la maravillosa Mayte Spínola subida a una escalera para pintar sobre un limón destinado a recorrer el mundo, empezando por la calle Serrano de Madrid.

Welcome to the Lemon Age (Bienvenido a la Era del Limón de Europa) es la primera y más ambiciosa campaña de información y divulgación de la historia del limón europeo que cuenta con financiación de la Unión Europea.

El objetivo es promover el posicionamiento del limón producido en Europa de forma que los consumidores valoren y aprecien las características intrínsecas y diferenciadoras, tales como su origen, frescura, sostenibilidad y garantía certificada de calidad.