Juzgado un anticuario por comprar a un coleccionista mallorquín piezas de marfil

Un anticuario de Albacete y una supuesta intermediaria afrontan una petición de dos años de cárcel por la venta de varias tallas de marfil, propiedad de un coleccionista mallorquín que falleció antes de ser juzgado. El Seprona de la Guardia Civil detectó una transacción en 2019 en la que se vendían varios objetos fabricados con cuernos de elefante. Los agentes explicaron que se trata de una mercancía regulada desde 1986 y que, para poder venderse, todo el material tiene que tener una serie de certificados que acrediten que no procede de la matanza de animales protegidos. En este caso, los agentes que testificaron ayer en el juicio coincidieron en señalar que no existía ningún tipo de documentación que amparara las piezas y que, cuando se le exigió a los acusados, no aportaron más que unas fotografías de mala calidad para justificar la antigüedad de las piezas.

El hijo del vendedor explicó que esos objetos provenían de una herencia y que llevaban años en la casa de su padre. A esa explicación se une el comprador, que justifica que el comercio de estos objetos no estaría protegido. La transacción, se cerró por 3.500 euros. La acusada por haber sido la intermediaria en la operación, por su parte, niega que participara en ella y declaró que ni siquiera conoce a los otros dos acusados. Ambos están acusados de un delito de contrabando de especies amenazadas.