El gran misterio del pez mordedor de Playa de Palma

En plena temporada alta, el pánico se apoderó de las aguas de Playa de Palma. Una turista italiana, de 85 años, sufrió una considerable herida en su gemelo izquierdo, tras sufrir el ataque de un pez cuya especie todavía se desconoce. Sin embargo, en los primeros instantes, lo que se temía por los bañistas que presenciaron la escena es que el autor de la mordedura había sido un tiburón, concretamente de una tintorera.

Toni Grau, director general de Pesca y biólogo marino, fue el primero en descartar esa premisa, apuntando a otro culpable: un pez ballesta. «Cuando ves la imagen de la herida parece que hubiesen estirado, no hay una marca clara de los dientes entre los lados de la herida. Por eliminación solo se me ocurre que sea un pez ballesta. Cuadra porque tienen una boca similar a la de un loro y son bastante agresivos. Además es una especie que está en expansión y que vive en zonas de arena», explicó.

Quien también descartó al tiburón como el culpable fue la científica marina Gàdor Muntaner, «ya que la mordida del animal tiene forma circular o de media luna; o si es más leve, habría dejado el rastro de unos cortes paralelos que corresponden a la alineación de los dientes de los escualos». Por otro lado, no se mostró convencida de que hubiera sido un pez ballesta. «En otros lugares hay especies más grandes, el ‘Titán’, por ejemplo; pero los que hay en el Mediterráneo son muy pequeños y no hay registros de que tengan un comportamiento agresivo como puede pasar en Tailandia. Es un pez súper territorial y allí sí ha mordido a turistas pero aquí la especie es otra y no suelen morder a la gente», aclaró.

La hipótesis de la raya que fue cobrando fuerza

Con el paso de las horas, fueron apareciendo otras especies que podrían haber causado tal herida a la mujer. Desde Marilles, indicaron que podría tratarse de una anjova, según relató Aniol Esteban. «No creemos que haya sido un tiburón, porque se habría visto. Las estadísticas demuestran que un ataque de tiburón en aguas mediterráneas es extremadamente raro. Nuestra hipótesis es que el ataque podría haber sido provocado por una anjova, también conocida como 'bluefish' o 'pez azul'».

Esteban también señaló que podría haber sido una raya, como también afirmaron desde el Palma Aquarium. Marco Magazzu, técnico y biólogo de la entidad, explicó que la herida habría sido fruto del aguijón que tiene esta especie. «Basándonos en la fotografía de la pierna de la mujer, descartamos que se trate de una mordedura de tiburón y de cualquier otra especie. La hipótesis que manejamos es que se trata del aguijón de una raya, que ha provocado la laceración a la turista. Desconocemos qué ha ocurrido, pero podría haber pisado al animal y éste ha reaccionado cortándole con su aguijón», puntualizó.

Sorpresa entre los pescadores

Domingo Bonnín, Patrón Mayor de Palma y presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, se mostró «sorprendido» por lo acontecido y dejó abiertas numerosas puertas. Intentó el portavoz del colectivo dar una explicación racional, remarcando que «el cambio de temperatura del mar altera las corrientes y eso afecta al comportamiento de los peces, que se desorientan. Esa agresividad hay que analizarla intentando saber si se ha visto amenazado o acorralado, algo que le puede haber llevado a reaccionar así».

También habla de la llegada de nuevas especies a consecuencia de esas corrientes, como las 'viejas', procedentes de Canarias, además de asegurar que estos sucesos «volverán a pasar con seguridad», siendo más difícil percibir este tipo de comportamientos y consecuencias del cambio climático «porque la pesca en el mar va a 0 a 800 metros de profundidad».