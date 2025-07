El presidiario que recibió la gran noticia

Una abogada de Palma acudió hace unas semanas a la cárcel de la carretera de Sóller para entrevistarse con su cliente, un acusado muy mediático que estaba en prisión preventiva. «Tengo buenas noticias para ti: te han absuelto y quedas en libertad». El tipo no reaccionó con demasiada euforia: «No, ahora no me quiero ir. Que me tengo que despedir de mis amigos».

Sa Ràpita Durante las fiestas de este núcleo costero, Xisca Porquer, alcaldesa del PP de Campos, estuvo a punto de ser agredida. La fuente cuenta que la hostigadora era la hermana de una política socialista de la Isla. Ascenso El coronel Antonio Orantos, que dejó un grato recuerdo en Mallorca como segundo jefe de la Guardia Civil, está a punto de ascender a general de la Benemérita. Árabes El martes, un equipo de la cadena árabe Al Jazzera entrevistó en la calle Montenegro al conseller de Turisme, Jaume Bauzá, por la turismofobia y el alquiler vacacional. Nuestro político más internacional. Viaje Eduardo Luna, penalista, está de vacaciones en Formentera, donde cada amanecer sale a correr. Y en nada se va a Nueva York con su hija. La dura vida de los abogados. Estudios Manu Pavón, subinspector de policía y nuevo director de Inmigración del Govern, está a punto de licenciarse en Derecho. Así podrá defenderse de las querellas de Podemos. Jueces El nombramiento de Gabriel Oliver Koppen como presidente de la Audiencia ha sido bien recibido, en general, por los jueces. Es moderado, discreto y muy amigo de Carlos Gómez. Adiós La magistrada Mónica de la Serna se marcha a ejercer en Zaragoza. ¿Será la última baja? Pregunta ¿Quién es la jueza de Mallorca que solo va un día a la semana a trabajar a su juzgado? Despedida Ayer, en Binicomprat, un centenar de amigos despidieron al teniente coronel Asís Olmedo, que se jubila tras una vida de entrega a la Armada y a la Guardia Civil. En tiempos de Ábalos, Cerdán y Montoro, un interventor tan honrado como Asís es casi un milagro. Invitados El general Cristóbal Santandreu y el coronel Alejandro Hernández ‘Jandri’ encabezaron la mesa presidencial de Asís, a la que se sentaron el empresario Rafel Roig y el cónsul Michel Magnier. Jefe Siguiendo con la Benemérita, en la Comandancia se comenta el inmenso trabajo que lleva a cabo, en la sombra, el teniente coronel Fran Martínez. Nota Un aspirante a jefe de policía en un pueblo de la Isla sacó un 2 en el examen de inspector. Vamos bien. ‘El viril capitán’ y el unicornio hinchable Santi Mayol, presidente de la patronal balear de actividades marítimas, fue bautizado como ‘el viril capitán’ por su mirada penetrante y su aspecto varonil. Sin embargo, esta semana el conocido empresario solleric ha cambiado los barcos por un unicorio hinchable. Más pequeño, pero más juguetón. Como él. Primo Las artes marciales pierden al hercúleo Primo, el jefe de seguridad de los juzgados palmesanos. Y el otro día, en una fiesta, vio a un dinosaurio hinchable y se puso a batallar con él. Ahora entendemos por qué se extinguieron. Ruta El expolicía local de Palma Agustín Ciriano ha completado una gesta interplanetaria: 10.000 kilómetros en su moto por Cabo Norte, en Noruega. Copia El letrado Chiqui Herrero se ha comprado una grabadora de Amazon y nada más verla su colega Carlos Roig le ha copiado. ¿Habrá pleito? Viejas Un hombre vendió unas botas «usadas una vez» en Palma. Pero estaban tan viejas que el comprador lo denunció: «Pues debió ser en el Camino de Santiago, no te jode».