La empresa que instaló el sistema antiahogamiento en Germans Escalas: «Que lo quitaran porque diera errores es mentira»

Varios usuarios han levantado la voz para preguntar por qué se desinstaló el sistema antiahogamiento de última generación con el que contaba la piscina del Poliesportiu Municipal Germans Escalas. Se trata de Nagi, un sistema que estuvo allí instalado durante un año y nueve meses con gran acogida, tanto por parte de los usuarios como del Ajuntament de Palma. En su retirada, durante diciembre de 2024, no se dieron excesivas explicaciones y de hecho; paralelamente, mientras se quitaba de una de las piscinas, se implementó, de nuevo con éxito, en otra, la de Son Hugo, que todavía cuenta con él.

Este hecho, unido al fatídico suceso que tuvo lugar el pasado 16 julio y en el que murió un usuario mientras nadaba en la piscina, ha reactivado la preocupación y muchos se preguntan si el sistema habría contribuido o no a evitar lo ocurrido; aunque los hechos no guardan ningún tipo de relación directa. Por ello, el Ajuntament de Palma defendió la actitud de los socorristas presentes durante el trágico fallecimiento y explicó respecto al sistema que instalarlo fue una prueba piloto y se quitó «porque daba errores», según confirmaron a este diario.

Los usuarios usan de forma voluntaria el dispositivo Nagi colocándolo en el gorro de piscina o en sus gafas.

Estas declaraciones no han sentado nada bien en la empresa que lleva más de siete años desarrollando este sistema de prevención llamado Nagi, y su director comercial de ventas, Jorge Montero, está convencido de que «la tragedia en Germans Escalas destapa que la retirada de este sistema antiahogamiento no fue por fallos sino por ahorro. Que lo quitaran porque diera errores es mentira», asegura contundente.

Su versión es muy distinta y considera que la situación actual «es muy grave» porque no se ha instalado ningún otro sistema alternativo de prevención después de retirar Nagi, que fue incluido en los pliegos de la licitación de las piscinas: «No se estarían cumpliendo las condiciones del concurso», explica Montero. Respecto a los posibles errores, «sabemos que los socorristas se quejan porque si los dispositivos están sumergidos demasiado tiempo, sea porque se cae o porque está mal colocado, se generan alertas; es decir, la pulsera vibra y tiene un botón para pararlo. Pero, vamos, que lo único que provoca es que el socorrista haga su trabajo que es mirar la piscina», añade con cierto enfado.

Los socorristas reciben alertas en su reloj cuando un usuario está sumergido más de 25 segundos.

La empresa, que lleva nueve años trabajando con sistemas de seguridad en piscinas, contactó con numerosos ayuntamientos para promocionar su dispositivo; un sistema que el usuario se pone voluntariamente en el gorro de piscina o en sus gafas de bucear. Los socorristas, con un reloj en la mano, reciben una vibración cuando alguno de los usuarios pasa más de 25 segundos bajo el agua; «algo que les permite actuar en consecuencia y salvar vidas. Incluso, si se produce una desgracia, permitiría saber el tiempo que ha pasado el usuario sumergido, antes incluso de la autopsia. Esto habría sido muy útil en el caso del fallecido en Palma. Algo le pasó dentro del agua. Pero también es importante saber cuánto tiempo estuvo sin que nadie se diera cuenta», prosigue el directivo.

En un momento dado, contactaron con varios ayuntamientos, entre ellos el de Palma. «Queríamos que fuera nuestro primer caso de éxito a nivel nacional y por eso instalamos un primer sistema en Germans Escalas mediante un contrato menor, para que pudieran ver en qué consistía la tecnología. Lo probaron durante todo un año y les encantó. Vieron que se podía hacer, que el coste era eficiente (16.000 euros al año) y lo más importante, salva vidas», argumenta Jorge.

Los usuarios se adaptaron muy bien y agradecían su implantación; por lo que, visto el éxito, el Ajuntament decidió incluirlo en las empresas que optaban al salvamento y socorrismo de las instalaciones municipales. «Lo incluyó en los pliegos, con todas nuestras características, con la idea de que las empresas que quisieran licitar, nos pidieran presupuesto y lo metieran. Hubo dos empresas que ganaron. Una de ellas, la de Son Hugo, lo implantó sin ningún problema; pero la otra, con doce piscinas municipales, nos pidió un presupuesto más ajustado. A nosotros nos interesaba e hicimos lo posible por llegar a un acuerdo, más aún cuando el presupuesto para ello estaba ya estipulado en los pliegos. Finalmente, nos dijeron que con nuestro presupuesto no les salían las cuentas y que buscarían otra opción más económica», revela el director comercial.

Jorge Montero, director comercial de ventas de Nagi

Aquella decisión les resultó extraña ya que la idea inicial de la colaboración pasaba por convertir Mallorca en la primera isla con el 100% de sus piscinas monitorizadas, garantizando así la máxima seguridad en las mismas. En diciembre del año pasado, curiosamente, el día en el que se procedía a la instalación en Son Hugo del mismo sistema, se desmanteló en Germans Escalas; aunque según el director comercial, intentaron que la empresa que ganó el concurso continuará con él hasta el final.

Los usuarios valoran positivamente que el dispositivo de seguridad también les ofrezca métricas sobre sus tiempos, el número de largos o la detección de su presencia en la piscina.

«400 personas mueren ahogadas cada año y 100 de ellas, en piscinas. No hace falta que esto ocurra para que se tomen medidas. Estamos hablando de menos de 1000 euros al mes», aclara. El equipo de Nagi se siente ofendido tras lo ocurrido pero sobre todo preocupado por la falta del sistema. «La gente no tiene la percepción de peligro cuando está en una piscina municipal vigilada pero lo hay. Fíjate en lo que ha ocurrido. Lo que tenemos claro es que no fue un error técnico, si se quitó el sistema antiahogamiento fue porque la empresa no quiso invertir lo previsto», zanja.