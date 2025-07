Hartos de la inseguridad... y de la okupa

La aparición de un conejo muerto junto a la amenaza «Sonia, paga la droga o te mataré» en la puerta de un piso okupado de la calle Bonaire de Binissalem ha roto la tranquilidad del pueblo. La mujer a la que va dirigido el mensaje lleva muchos meses sin pagar el alquiler, según denuncian los vecinos.

Carla, nombre ficticio, vive a pocos metros del inmueble okupado y asegura que la situación «ha empeorado mucho». Los problemas de los que se quejan en el vecindario son varios: gritos, peleas constantes, tráfico de drogas y, ahora también mensajes personalizados acompañados de animales muertos.

«Tenemos bastante miedo, tengo dos hijos y no nos atrevemos a salir por la noche, vamos a poner cámaras para sentirnos más seguros», comenta la mujer. Otra vecina que prefiere no revelar su identidad por miedo a posibles represalias añade que está preocupada por una piscina hinchable que han instalado los okupas en la terraza del piso: «La han llenado sobre una estructura antigua que no está preparada para soportar eso».

La mujer se siente «resignada» y, pese a haber ido en varias ocasiones a quejarse a la Policía Local y también al Ajuntament, le dicen que no pueden «hacer más». La apariencia de la casa es de una dejadez absoluta, con los cristales rotos y una mancha en la entrada que parece sangre. Carla concluye su testimonio explicando que cree que la okupa tiene dos hijos.

«Se lleva mal con el padre de los menores y muchas veces no les da de comer si ese día se tienen que ir con él. Viven una muy mala situación». Fuentes del Ajuntament han explicado a Ultima Hora que van a «intensificar la presencia de la Policía Local para averiguar con certeza si el inmueble okupado es un punto de venta de droga». Los vecinos están «hartos» del conflictivo piso y la aparición del conejo y las amenazas no han hecho más que acrecentar la sensación de inseguridad.