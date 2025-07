Rebajan de tres años a una multa la pena a la conductora que mató a un ciclista

La Audiencia de Palma ha rebajado de tres años de cárcel a una multa de 3.000 euros la condena para la conductora que arrolló a un pelotón de ciclistas en Capdepera y mató a uno de ellos en 2018. Un tribunal de la Sección Primera señala que la mujer se despistó y califica la imprudencia de menos grave.

Los jueces han estimado en parte el recurso del abogado de la defensa, Miguel Ángel Ordinas, y han revocado parcialmente la sentencia del juzgado de lo Penal 5 de Palma. «No especifica la sentencia cuál es la acción tan gravosa de la acusada que, más allá de no percatarse de la presencia del grupo de ciclistas, por la desatención, haga merecedora a dicha acción de la calificación de grave», indica el tribunal.

«Y decimos lo anterior porque, de un lado, se ha descartado que condujera bajo la influencia de las drogas, cuyo consumo sí se declara probado. De otro lado, también se ha descartado el exceso de velocidad», indica la Audiencia, que absuelve a la conductora de los siete delitos de lesiones por imprudencia grave y deja sin efecto la responsabilidad civil para las víctimas que resultaron heridas.

El atropello se produjo sobre las 9.30 horas del 5 de abril. La mujer, española de 35 años, conducía un Porsche Cayenne por la carretera Ma-15 cuando «con absoluta desatención de las circunstancias del tráfico y de la circulación», al llegar a la altura del km 73.800, no se percató de la presencia de un grupo de ciclistas que iba entre el arcén y el lado derecho del mismo carril y los arrolló. Uno de los deportistas falleció y otros nueve sufrieron lesiones.

La conductora fue sometida a las pruebas de drogas por la Guardia Civil en el lugar del accidente y dio positivo en cannabis. La jueza consideró que no había prueba suficiente para concluir que conducía bajo la influencia de las drogas y la absolvió de este delito.

«Es difícil entender cómo es posible que la acusada no viera al grupo de ciclistas, cuando la visibilidad es clara y a mucha distancia», apuntan los jueces. «Lo que está claro es que la acusada no iba atenta a las circunstancias del tráfico rodado y no respetó correctamente las normas de distancia de seguridad y adelantamiento, pero, insistimos, no se describe en los hechos probados una acción de mayor gravedad que esa falta de atención generadora del incumplimiento de las distancias obligatorias».

Exculpada por las lesiones que sufrió el pelotón de ciclistas

La acusada se beneficia de un vacío legal y por ese motivo se la exculpa de las lesiones que sufrieron siete ciclistas, que resultaron heridos pero no de gravedad. La sentencia de la Audiencia recuerda que, cuando ocurrieron los hechos, el Código Penal solo castigaba imprudencias que provocaran lesiones muy graves.