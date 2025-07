La Asociación Española de la Guardia Civil defiende a los agentes de Baleares: «La muerte de DJ Godzi no fue en absoluto por su intervención»

La polémica muerte del DJ Michelle Noschese, 'Godzi', continúa en crecimiento tras las declaraciones de su padre al diario Reppublica, donde aseguró que el hombre murió bajo custodia policial y acusa a los agentes de Ibiza de homicidio imprudente. El Departamento de Comunicación de Guardia Civil Baleares afirmó que se está investigando la actuación y que los agentes actuaron tras un grave aviso de amenaza a un anciano de Santa Eulalia.

La AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) ha querido apoyar a los compañeros mediante un comunicado en el que expresan que «DJ Godzi estaba fuera de sí, bajo los efectos de las drogas y muy agresivo. No podemos permanecer impasible antes los infundios y falsedades que están apareciendo en varios medios de comunicación. Los agentes, al llegar al lugar de los hechos, tuvieron que hacer frente a una situación compleja y no exenta de riesgo, que afrontaron con profesionalidad y buen criterio, con el desgraciado desenlace del fallecimiento de Michelle Noschese, que en absoluto fue consecuencia de su intervención», han reflejado en el comunicado.

La entidad asegura que «no se le dieron golpes ni se le arrastró hasta matarlo, ni le masacraron, ni hubo homicidio alguno. Más al contrario. Lo que los agentes se encontraron fue a una persona totalmente fuera de sí, muy alterada y agresiva, y bajo los efectos de las drogas, que retenía a un señor de unos 80 años a cuya casa había accedido, mientras sostenía un cuchillo en actitud amenazante».

Asimismo valoran la gestión de la situación de los agentes que con la «fuerza mínima» le redujeron y le esposaron. En un momento dado, mientras le tenían inmovilizado debido a su estado, notaron que dejó de moverse y fue en ese momento cuando comenzaron a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

«Podemos entender el dolor y las dudas que la familia de Michelle puedan sentir, a quienes transmitimos nuestras condolencias por este trágico suceso, pero debemos denunciar que muchas de las afirmaciones que se están vertiendo no solo no se ajustan a la verdad sino que directamente son mentiras o bulos que vierten personas que no estuvieron en el lugar de los hechos y desconocen lo ocurrido», prosiguen en el manifiesto.

La Asociación insta a la población a dejar que la investigación siga su curso y asegura que tras comprobar las pruebas, declaraciones de testigos y otros informes técnicos, además de la autopsia, «estamos seguros que se acreditará que la actuación de los agentes fue totalmente correcta y adecuada, y que el fallecimiento de Michelle Noschese no fue en absoluto consecuencia de su intervención», finalizan.