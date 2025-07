Calma en la Playa de Palma tras el incidente con la turista italiana: «Nos sentimos seguros»

Angely, una turista alemana que se encuentra de vacaciones en Mallorca con su pareja, Christian, y sus dos hijos fue testigo este martes del ataque del misterioso pez a una bañista italiana de 85 años en Platja de Palma. Este miércoles por la mañana ha vuelto al Balneario 6, lugar donde se produjo el incidente. «He ido a la orilla, a ver si veía algún pez o algo, pero he dicho: ‘No creo...’». Según explican, la rápida actuación de los socorristas ayudó a mantener la calma. «Usaron señales auditivas para sacar a todo el mundo del agua. Nos sentimos cien por cien seguros. Hemos estado en otras playas donde veíamos que los peces estaban más enfadados», ha bromeado Angely.

Otro turista alemán que estaba con sus amigos en la playa ha quitado importancia a lo ocurrido. «No me siento inseguro en la Playa de Palma, es la segunda vez que vengo de visita y nunca me ha pasado nada». Un día después de que un pez mordiera el gemelo izquierdo a la turista italiana, la normalidad ha vuelto a la Playa de Palma. Visitantes y trabajadores coinciden en que se sienten seguros y que el suceso no ha afectado al ambiente general.

Varios trabajadores de la zona han asegurado que no ha habido ningún cambio en la rutina tras el ataque del pez. «Todo está igual que el martes, seguimos con el mismo ritmo de trabajo», han indicado. Aunque lo ocurrido no es habitual en esta zona, la percepción general entre los visitantes es de seguridad y tranquilidad: «Es el mar, hay animales, puede pasar en cualquier sitio, pero no nos sentimos preocupados», ha confesado Christian.

La Playa de Palma continúa abierta con total normalidad este miércoles y desde primera hora de la mañana recibe a cientos de turistas que han vuelto al agua sin ningún tipo de restricciones ni miedo de que se pueda a repetir una situación similar a la de este pasado martes por la tarde.